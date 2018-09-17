«Северсталь» и SAP создали прототип системы управления энергоэффективностью

«Северсталь» и SAP создали прототип решения для умного энергоснабжения, разработанный на SAP Cloud Platform. Использование нового приложения с функцией машинного обучения позволит компании «Северсталь» своевременно выявлять отклонения от нормы потребления электроэнергии, что способно помочь сократить затраты на ее приобретение.

Проект, на создание которого ушло четыре месяца, был выполнен по принципу совместных инноваций специалистами компании «Северсталь» и SAP Digital Business Services.

Решение распознает аномальные ситуации с помощью математических алгоритмов и инструментов машинного обучения и направляет уведомления ответственным пользователям. Использование продукта позволит обеспечить достоверность данных учета, улучшить прогноз энергопотребления на основании исторических данных, плана производства и плана ремонтов, а также оперативно определять проблемы в энергетике и устранять их.

Благодаря подмодулю «Аналитический монитор» можно анализировать поведение временных рядов потребления, закупки и генерации электроэнергии на получасовом, дневном и месячном горизонте.

«Затраты на электроэнергию составляют около 10% себестоимости производимой продукции компании «Северсталь». Экономия даже долей процентов потребления электроэнергии может обеспечить сохранение миллионов рублей. Данный прототип может стать одним из направлений развития существующих систем компании по эффективному управлению ресурсами», - отметил директор по информационным технологиям АО «Северсталь Менеджмент» Сергей Дунаев.

«Прототипы, которые мы создаем вместе с клиентами, как правило, становятся востребованы различными отраслями. Специфика данного решения в том, что оно может быть использовано любыми производственными компаниями, которые работают над оптимизацией использования энергоресурсов. Этим мы в очередной раз подтверждаем факт, что совместные инновации призваны менять рынок изнутри и адаптировать его экономическую составляющую к растущим вызовам сегодняшнего дня», - сказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

В настоящее время «Северсталь» оценивает варианты ведения полноценного проекта внедрения решения и планирует развивать аналитический мониторинг в сфере эффективного управления энергоресурсами.