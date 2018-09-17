Платформа Cisco Meeting Server внедрена в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока

В Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока реализован проект по построению системы видеоконференцсвязи на базе технологий Cisco. Использование современных инструментов для совместной работы позволило повысить эффективность рабочих групп, сократить временные и финансовые затраты. Проект был осуществлен при поддержке специалистов компании IBS Platformix, золотого партнера Cisco.

«Благодаря внедрению продуктов Cisco скорость принятия решений увеличилась вдвое, при этом количество ежемесячных совещаний, проводимых в формате ВКС, возросло с 20 до 100, – сказал Кирилл Белов, заместитель директора департамента управления делами Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. – Это свидетельствует о том, насколько система видеоконференцсвязи важна для кооперации людей, бизнеса и власти. Такой подход соответствует нашей ключевой задаче скорейшего построения цифровой экономики на территории Дальнего Востока».

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока имеет представительства во Владивостоке, Москве, Хабаровске и Петропавловске-Камчатском. В 2017 году перед отделом информационных технологий этой государственной структуры в Москве встала задача по совершенствованию внутрикомандной коммуникации и оптимизации рабочего процесса. Требовалось повысить скорость принятия решений в рамках министерства, а следовательно – улучшить взаимодействие географически удаленных друг от друга сотрудников. Помимо этого, необходимо было внедрить средства для работы с обращениями граждан, обеспечивающие комфортную совместную работу внутри приложений.

В результате тщательного мониторинга доступных на рынке продуктов выбор был сделан в пользу решения Cisco, которое превзошло многих конкурентов в простоте эксплуатации, производительности, функционале и в плане возможности интеграции с продуктами других вендоров.

Созданная система видеоконференцсвязи объединила стационарные и мобильные рабочие места сотрудников и переговорные комнаты министерства. Ядром системы стала универсальная программно-аппаратная платформа Cisco Meeting Server. С ее помощью любой специалист может назначать встречи и подключаться к совещаниям, используя систему видеосвязи в переговорной комнате, настольные видеотерминалы, мобильное устройство или обычный браузер. Также в рамках проекта для Министерства поставлены маршрутизаторы ISR 4321, сервер BE6M, сервер CTI-CMS-1000-K9, камеры SX10, SX20 и Cisco Room Kit Plus. Это оборудование обладает функциями автоматического наведения камеры на активного участника конференции и формирования оптимального ракурса съемки, в результате чего общение становится максимально естественным и приближенным к формату личной встречи.

«Министерство РФ по развитию Дальнего Востока получило в распоряжение решение, которое делает видеоконференции такими же удобными и эффективными, как если бы все участники этих совещаний находились в одной комнате. При этом организуются такие встречи не сложнее обыкновенного телефонного звонка, – сказал Никита Горбачевский, менеджер Cisco по работе с заказчиками. – На практике это означает, что каждый участник совещания может четко и ясно видеть своих коллег и общаться с ними, независимо от того, что перед ним — ноутбук, оборудование Cisco для видеоконференций или смартфон. Совместная работа позволит сотрудникам министерства быстрее решать поставленные задачи, продуктивнее использовать время и быть мобильнее, участвуя в онлайн-встречах из любой точки России».

Учитывая географическую распределенность представительств министерства, особое значение приобрела возможность Cisco Meeting Server сокращать затраты на каналы и обеспечивать при этом наилучшее качество связи. Этого удается достичь за счет автоматического сбора геораспределенных конференций с передачей многопотокового видео между регионами. Каждый участник совещания автоматически подключается к ближайшему доступному серверу, а нагрузка на канал между регионами не превышает заданного порога. Так как лицензирование конференций в Cisco Meeting Server не привязано к конкретному серверу, единый пул лицензий работает на всех конференц-ресурсах компании во всех регионах, значительно снижая затраты на внедрение сервиса.