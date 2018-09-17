Microsoft представила 5 новых сервисов для DevOps

Microsoft представила Azure DevOps — набор гибридных инструментов для развертывания методологии DevOps. Решения призваны обеспечить наиболее продуктивное взаимодействие разработчиков и ИТ-администраторов в процессе разработки, эксплуатации и тестирования. Внедрение DevOps позволит бизнесу быть более конкурентоспособным и эффективным за счет сокращения времени доставки ПО до конечного пользователя, а также оптимизации средств ввиду более быстрой разработки и отсутствия необходимости многократно корректировать продукт.

Azure Pipelines — CI/CD-решение для непрерывного создания, тестирования и развертывания приложений на Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++, .NET, Android и iOS, как в локальной инфраструктуре, так и на любой облачной платформе, с поддержкой запуска параллельных сборок в Linux, macOS и Windows. Pipelines позволяет автоматизировать сборку и развертывание. Для проектов с открытым кодом решение доступно бесплатно в GitHub Marketplace с поддержкой до 10 параллельных сборок и без ограничений по времени.

Azure Boards — инструмент для отслеживания, планирования и обсуждения рабочих задач. Он поддерживет канбан- и Scrum-доски с визуализацией рабочего процесса для обспечения гибкого управления процессом разработки в соответствии с Agile-методологией.

Azure Repos — неограниченные общедоступные репозитории Git, размещенные в облаке. Решение обеспечивает необходимые условия для совместной работы, чтобы совершенствовать код, осуществляя Pull Requests и используя расширенные возможности управления файлами. Repos имеет семантический поиск в коде, а также поддерживает отправку кода из любой IDE (Integrated Development Environment — интегрированной среды разработки), редактора или клиента Git.

Azure Test Plans — интегрированное решение для проведения исследовательского тестирования и тестирования вручную, которое позволяет создать более надежные и отлаженные продукты. Test Plans поддерживает сквозную трассировку, а также позволяет проводить тесты как в классических, так и в веб-приложениях.

Azure Artifacts — решение для создания и совместного использования пакетов Maven, npm и NuGet из общедоступных и закрытых источников. Artifacts позволяет создавать, размещать и использовать пакеты совместно с рабочей командой, повышая эффективность работы с кодом.

Каждый из 5 сервисов Azure DevOps поддерживает любой язык программирования, платформу и облако. Так как сервисы являются гибридными, они могут запускаться как в частном или публичном облаке, так и в локальном дата-центре организации. Решения могут использоваться вместе, обеспечивая максимальную эффективность разработки и комплексность подхода к DevOps, в интеграции с облаком Azure или со сторонними инструментами, такими как GitHub, Jenkins, Terraform, Ansible и Chef. Так как Azure DevOps являются сервисами Azure, пользователи решений получат глобальный охват, безопасность и производительность корпоративного уровня, а также поддержку от Microsoft.

Azure DevOps является следующим этапом в развитии таких продуктов, как Visual Studio Team Services (VSTS) и Team Foundation Server (TFS). Пользователи VSTS будут автоматически переведены на Azure DevOps. Пользователи TFS для серверной инфраструктуры продолжат получать обновления в соответствии с текущими функциями Azure DevOps. С выходом следующей версии TFS продукт будет переименован в Azure DevOps Server.