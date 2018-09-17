МГТС и «Чудо техники» починят гаджеты удаленно

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, и «Чудо техники», городской онлайн-сервис по ремонту цифровых устройств, объявили о начале сотрудничества. В рамках партнерства компании будут совместно развивать услуги удаленной технической поддержки и сервисного ремонта смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков, фотоаппаратов и принтеров.

С сегодняшнего дня клиенты МГТС могут приобрести во всех офисах продаж компании специальный сертификат, предоставленный МГТС в кооперации с онлайн-платформой «Чудо техники», на услуги удаленной компьютерной помощи. Все, что нужно для получения услуги онлайн, – включить компьютер и интернет. Сервисный инженер подключается по интернету к устройству абонента через лицензионную программу удаленного доступа и после тщательной диагностики решает проблемы. При этом абонент может видеть и контролировать на мониторе все, что происходит с компьютером. На ремонт, как правило, требуется не более часа. За это время инженер успевает обнаружить и убрать подозрительное программное обеспечение, вирусы, настроить или установить программы, оптимизировать работу операционной системы. Также специалист может объяснить, как работает программа, дать рекомендации, помочь настроить принтер – в общем решить большинство проблем, с которыми могут столкнуться пользователи различного уровня компьютерной грамотности. В офисах МГТС доступны сертификаты на разовую удаленную помощь или годовое обслуживание с неограниченным количеством обращений.

«Высокотехнологичная услуга удаленной компьютерной помощи пришла в Россию с Запада и уже активно завоевывает рынок ремонтов и сердца пользователей. Этому способствуют скорость оказания услуги, удобство и низкая фиксированная стоимость. Развитие удаленной поддержки позволит существенно понизить средний чек на рынке ремонтов цифровой техники», — отметил руководитель проекта «Чудо техники» Иван Бутурлин.

«В столице регулярно пользуются интернетом около 83% жителей, на его основе происходит взаимодействие людей друг с другом и с различными учреждениями, можно решать большое количество повседневных задач онлайн. Все это невозможно без хорошо работающих и защищенных электронных устройств. Благодаря совместному с городской онлайн-платформой «Чудо техники» проекту клиенты МГТС смогут проводить ремонт гаджетов удаленно. Мы уверены в нашем партнере и даем гарантию прозрачного ценообразования, качества и сроков ремонта, а также полной конфиденциальности», — сказал директор департамента по обслуживанию клиентов МГТС Илья Емелин.