Merlion выходит на рынок облачной дистрибуции

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, объявил о выходе на рынок облачной дистрибуции и запуске экосистемы MerliONCloud, предназначенной для продвижения партнерами сторонних и своих собственных облачных решений и сервисов.

Особенность созданного Merlion подхода к построению сети провайдеров облачных продуктов заключается в минимизации затрат партнера на запуск подобного проекта. Для этого в рамках программы MerliONCloud дистрибьютор предоставляет бесплатный доступ к биллинговой платформе на технологической базе Velvica – российской разработке мирового уровня. Она автоматизирует весь необходимый документооборот, подключение и тарификацию облачных услуг, а также генерацию отчетов. При этом технические возможности платформы удовлетворяют как требованиям поставщиков услуг, так и их потребителям. Velvica позволяет начать использовать выбранный сервис практически через пять минут после выбора продукта клиентом. В свою очередь, разработчики облачных продуктов могут легко интегрировать на платформу свои решения, за счет простого и проработанного API.

Биллинговая платформа Velvica развивается командой разработчиков более девяти лет. В прошлом году программисты данного проекта во главе с Иваном Волченсковым перешли в структуру Merlion, где продолжают деятельность как отдельное бизнес-направление.

Помимо бесплатного биллинга партнер MerliONCloud получает доступ ко всему портфелю облачных решений дистрибьютора. Таким образом провайдеру не требуется оформлять юридические отношения с глобальными и российскими разработчиками и правообладателями.

Третьей важной особенностью облачной экосистемы MerliONCloud является возможность формировать бандлы из сторонних cloud-решений, а также собственных продуктов и услуг партнера. При этом максимально автоматизированы и упрощены все процессы, начиная от ценообразования и заканчивая отчетностью.

Еще одно значимое преимущество сотрудничества с Merlion в плане облачной дистрибуции – возможность продвижения партнером cloud-решений как через единую витрину, так и со своего собственного сайта. В обоих случаях сохраняются все преимущества, которые дает партнеру биллинговая платформа Velvica.

«У компании Merlion есть все необходимое, чтобы вместе с партнерами завоевать лидирующие позиции на российском облачном рынке, - отметила директор по развитию бизнеса Merlion Юлия Печникова. – 1700 партнеров по VAD-направлению, портфель из 650 известных брендов, из которых 190 - это VAD-решения, прямые отношения с 400 производителями, в том числе ведущими ИТ-корпорациями, с которыми мы расширяем сотрудничество, подписывая отдельные соглашения по облачной дистрибуции».

«За три года мы рассчитываем подключить к экосистеме MerliONCloud порядка 300 партнеров, вместе с которыми доведем количество облачных решений на нашей витрине до 100, - сказал руководитель проекта MerliONCloud Антон Салов. – Merlion планирует контролировать более 20% рынка дистрибуции cloud-продуктов в России. При этом мы намерены оставаться именно дистрибьютором, не претендуя ни на дополнительную прибыль наших партнеров, ни на их эксклюзивное право взаимодействовать со своими клиентами».

«Создание работающей партнерской экосистемы на облачном рынке – это длительный процесс, - отметил Михаил Степанюк, директор департамента ПО компании Merlion. - Мы начали его проработку два года назад и в 2018 году переходим к активной фазе сотрудничества с вендорами и провайдерами. Несмотря на то, что российский облачный рынок все еще находится на стадии формирования, начинать интенсивно работать здесь необходимо уже сегодня, поскольку завтра, когдасегмент станет мейнстримом, отвоевать на нем лидирующие позиции у тех, кто пришел загодя, будет практически невозможно».

Развитие нового облачного направления в Merlion будет обеспечивать команда из 70 инженеров Технического центра Merlion Engineering, а также около 1,5 тысяч сотрудников других подразделений. Они обеспечат партнерам всестороннюю, в том числе техническую и маркетинговую поддержку, а также консалтинг и обучение продакт-менеджеров. В числе прочего партнерам будут предоставляться услуги по кастомизации и сертификации облачных решений под условия конкурсов и требования корпоративных пользователей.