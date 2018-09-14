В России стартуют продажи Samsung Galaxy Watch. Цены

Samsung Electronics объявила о начале продаж носимых устройств Galaxy Watch. Новинка сочетает в себе лучшие качества носимых устройств Samsung и является универсальным устройством для людей, ведущих активный образ жизни, для тех, кто стремится получить максимум от используемых технологий и быть продуктивными в течение всего дня.

Galaxy Watch – самое продвинутое носимое устройство в портфолио продуктов Samsung. При создании этого гаджета производитель принял во внимание самую распространённую жалобу среди пользователей любых умных «часов» - скромный срок автономной работы без подзарядки. Обновленный процессор с лучшей энергоэффективностью позволяет использовать устройство весь день, даже при включенном GPS, а модель Galaxy Watch 46 мм получила ещё и большую ёмкость аккумулятора 472 мАч, что увеличило максимальное время работы без подзарядки до 7 дней или примерно 80 часов работы в стандартном режиме использования.

Новое смарт-устройство обладает расширенными функциями для спорта и поддержания здорового образа жизни. Galaxy Watch позволяет вести точный учет активности – фиксировать сразу несколько различных упражнений за один подход, автоматически распознавать многие активности, такие как бег, пешие прогулки, езду на велосипеде, танцы, занятия теннисом, вращение обруча и множество других динамических действий. Интуитивный трекер калорий и персонализированные оповещения, реализованные в приложении Samsung Health, помогут пользователям всегда быть в форме.

Galaxy Watch – это проводник в мир персональной эффективности. Умное устройство поможет спланировать день, фиксируя пробуждение своего владельца и выводя на экран информацию о погоде и список дел на сегодня, а также подготовит отчёт по итогам дня, отобразив пропущенные напоминания, результаты тренировок и активности, погоду на завтра и состояние заряда аккумулятора. Режим My Day («Мой День») предоставляет быстрый и удобный доступ к запланированным событиям.

В дизайне Galaxy Watch классическая форма сочетается с инновациями. Прочный водонепроницаемый корпус, выдерживающий давление до 5 атмосфер, и защита по военному стандарту MIL-STD-810G позволяют использовать устройство при любой повседневной активности, а также во время занятий спортом и даже в походах.

Для российских пользователей доступны модели 46 мм в цвете «серебристая сталь» и модели 42 мм в цветах «глубокий черный» и «розовое золото». Galaxy Watch можно будет приобрести в официальном интернет-магазине, фирменных магазинах Samsung и в магазинах партнеров с 14 сентября. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 26 990 рублей (46 мм) и 21 990 рублей (42 мм).