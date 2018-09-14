МТС купила один из крупнейших ЦОДов в России

МТС, один из крупнейших российских телекоммуникационных операторов и провайдер цифровых услуг, объявил о покупке за 8,9 млрд руб. (включая сумму чистого долга) у группы частных инвесторов 100% уставного капитала ООО «Авантаж», владеющего одним из крупнейших в России по количеству стойко-мест центром обработки данных (ЦОД) в г. Лыткарино Московской области.

«В последние годы все больше российских компаний отказываются от затратных мероприятий по строительству собственных корпоративных серверных и обращаются к «облачным» провайдерам, которые обеспечивают привлекательные условия по обработке и хранению данных, а также высокий уровень безопасности и отказоустойчивости, – отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий. – МТС активно наращивает свое присутствие на российском рынке «облачных» услуг за счет покупки и строительства дата-центров. Приобретение ЦОД "Авантаж" обеспечит существенный прирост вычислительных мощностей МТС и расширит технологическую базу для оказания услуг корпоративным клиентам»

ЦОД «Авантаж» является высокотехнологичной площадкой полной мощностью 20 МВт для размещения 2240 стоек на площади 6,4 тыс. кв. м. в 16 залах. Отказоустойчивость решений ЦОДа подтверждена сертификатом Uptime Institute Tier III Design. На базе ЦОДа будут оказываться услуги colocation и #CloudМТС.

Приобретенный в г. Лыткарино ЦОД стал десятым в федеральной сети дата-центров МТС, которые расположены в крупных российских городах: три центра в Москве, два в Нижнем Новгороде, по одному в Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре.