ЦРПТ: легальный оборот больших данных в России даст прирост ВВП до 1,5%

Председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин, выступая на одном из крупнейших бизнес-форумов, рассказал о национальной системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак» – первом в России проекте государственно-частного партнерства в информационных технологиях – и о том, как масштабные ИТ-проекты стимулируют развитие экономики.

«От аналитики о людях и внешней среде мы переходим к новой ступени – аналитике о товарах. Через платформу достоверной информации о движении товаров "Честный знак" мы делаем всю экономику видимой. Законодательная "свобода" оборота данных напрямую позволит добиться единократного прироста ВВП до 1,5% за счет повышения потребления новых продуктов и сервисов и роста экспортного потенциала», – отметил Михаил Дубин.

Маркировка и прослеживаемость позволят сократить долю теневой экономики на 50-60%, увеличить собираемость акцизов на 20-40% за 1-2 года, углубить интеграцию в границах ЕАЭС, а также повысить эффективность государства и бизнеса. Благодаря внедрению системы издержки на логистику, запасы, обмен и возврат товаров будут сокращены на 6-7%.

ГЧП по маркировке и прослеживаемости выгодно для государства и бизнеса. Частный партнер ЦРПТ берет на себя все коммерческие риски и готов инвестировать в систему более 200 млрд руб. в течение 15 лет. Главный вклад государства в проект – устранение регуляторного риска в новой отрасли. Суммарный эффект от внедрения маркировки более 10 товарных групп составит более 1 трлн руб.

Доступность данных – ключевое условие для достижения заявленных эффектов. Этот фактор необходим не только для развития системы маркировки, но и для создания новых технологий, продуктов и сервисов. Они в свою очередь приведут к появлению новых бизнесов, повысят производительность труда и создадут лучшее качество жизни для граждан. Кроме того, доступные данные дадут импульс к росту конкурентоспособности России в мире. По оценкам Еврокомиссии, нереализованный потенциал роста цифровой экономики сейчас составляет 450 млрд евро. Законодательная «свобода» оборота данных напрямую позволит добиться прироста ВВП до 1,5% за счет повышения потребления новых продуктов и сервисов и роста экспортного потенциала. Страны с наибольшей доступностью информации уже добились существенного отрыва в развитии отрасли. Так, например, по материалам международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation (IDC), мировой рынок аналитики больших данных, оцениваемый в 166 млрд долларов, делится следующим образом: на США приходится 53%, на Западную Европу – 21%, на Азию – 14%, на остальные страны – 11%. Объем рынка РФ составляет всего лишь 0,03% или 40 млн долларов.

Проект цифровой маркировки создает возможности для роста других рынков. За счет появления сервисов на основе больших данных появится достоверная аналитика о продажах, произойдет переход на «Индустрию 4.0», то есть производство под потребности. Использование ЭДО поможет оптимизировать логистику, с помощью финансовых технологий будет усовершенствован факторинг, B2B2C-сервисы позволят наладить коммуникацию с потребителями. Автоматизация отраслей в целом даст толчок к появлению новых продуктов – например, электронного рецепта для фармы.

В ближайшее время система «Честный знак» охватит табачную продукцию, духи, шины и покрышки, изделия легкой промышленности, обувь, фотокамеры и фотовспышки, лекарства, изделия из меха, готовую молочную продукцию и т.д. Обязательная маркировка этих товаров начинается в 2019 г.