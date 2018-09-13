Synology представила Surveillance Station 8.2

Synology Inc. объявила об официальном выпуске Surveillance Station 8.2. Релиз включает в себя LiveCam, совершенно новое приложение для камер видеонаблюдения, которое мгновенно превращает запасной телефон в IP-камеру.

Мобильная версия LiveCam для для iOS уже выпущена, версия для Android появится к октябрю.

Обновленное приложение DS cam обеспечивает более высокую производительность, а также дополнительную поддержку IP-громкоговорителей. В дополнение к новым функциям Центр приложений нового поколения обеспечивает более гибкие возможности управления приложениями.

«Сочетание приложений LiveCam на iOS и обновлённого DS cam превращает телефон в камеру видеонаблюдения и делает отснятые материалы доступными приложению DS cam, — сказал Иван Чанг (Ivan Chang), менеджер по продуктам компании Synology Inc. — Благодаря таким функциям, как Smart Time Lapse (функции заданного времени), двойная аутентификация пользователей и поддержка IP-громкоговорителей, система Surveillance Station может быть востребована в корпоративных проектах».

Surveillance Station 8.2 включает в себя ряд новых функций. LiveCam: смартфон теперь может служить IP-камерой. После установки LiveCam на мобильный телефон, его можно будет добавить в Surveillance Station в качестве IP-камеры с поддержкой записи. Эффективное применение неиспользуемых устройств.

Центр приложений, с расширенным функционалом: Центр приложений содержит 26 приложений и утилит. С помощью фильтра по категориям или поиска по ключевым словам можно быстро найти нужное приложение и настроить с его помощью Surveillance Station.

Обновленное приложение DS cam, обеспечивающее производительность и совместимость. Приложение DS cam нового поколения не только обеспечивает более удобный просмотр изображения с камер, но также содержит несколько временных шкал для интуитивно понятного поиска видеозаписей. Благодаря автономной аутентификации лицензии вы можете осуществлять развертывание системы еще быстрее.

Новая поддержка IP-громкоговорителей: Surveillance Station 8.2 может передавать звук или осуществлять запланированные трансляции с помощью встроенных IP-громкоговорителей. При наличии нескольких громкоговорителей можно также осуществлять одиночную или групповую трансляцию.

Просмотр продолжительной записи с помощью функции заданного времени: Функция заданного времени позволяет сократить продолжительные видеозаписи до нескольких минут или даже секунд. Это приложение особенно полезно для демонстрации крупномасштабного проекта от начала до завершения.

Защита данных с помощью двойной авторизации: более безопасный и гибкий механизм управления правами доступа, двойная авторизация ограничивает доступ к конфиденциальным функциям, таким как управление камерами или доступ к видеозаписям, требуя дополнительную авторизацию уполномоченного лица. Эта дополнительная мера защиты позволяет предотвратить утечку конфиденциальной информации.

Потоковая передача в любой регион мира с помощью трансляции в реальном времени: потоковая передача в реальном времени через YouTube — дополнительные настройки не требуются. Достаточно выбрать камеру и ввести путь, указанный на сайте YouTube. Потоковая трансляция в реальном времени может быть запущена.