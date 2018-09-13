SAP и «Вокорд» создали систему распознавания лиц и анализа данных о посетителях

SAP и «Вокорд» разработали совместное решение для видеоидентификации посетителей Центра цифрового лидерства SAP при помощи специализированных камер и системы распознавания лиц VOCORD Face Control и облачной платформы SAP Cloud Platform.

«Центр цифрового лидерства SAP станет площадкой для совместной работы над инновационными проектами, поможет объединить клиентов и партнеров, а также специалистов, которые хотят быть в курсе последних инноваций и отслеживать появление новых технологий. Наш проект с компанией «Вокорд» демонстрирует, как технологии SAP позволяют в краткие сроки разработать и запустить эффективное бизнес-решение», – сказал Андрей Биветски, генеральный директор SAP Labs CIS.

«Возможности систем распознавания лиц «Вокорд», простота их интеграции в существующие и вновь создаваемые решения, предлагают множество вариантов применения биометрии. Наш проект, разработанный вместе с SAP, будет интересен компаниям, которые хотят эффективнее работать со своими клиентами и использовать для этого передовые технологии – такие, как биометрическая идентификация по лицу», – сказал Константин Кравченко, генеральный директор компании «Вокорд».

Решение от «Вокорда» базируется на концепции «лицо как ID» с использованием алгоритма распознавания и идентификации посетителей по лицу, включая определение пола, возраста и даже эмоционального состояния. Система VOCORD Face Control собирает статистику о посетителях площадки, включая историю посещений для каждого из гостей. Данные для анализа поступают с камер видеонаблюдения, которые установлены в различных зонах площадки.

Система для видеораспознавания и анализа посетителей Центра цифрового лидерства SAP интегрирована с облачной платформой SAP Cloud Platform, которая обладает необходимыми сервисами для анализа поступивших больших данных и представления их в удобном формате. Среди функций системы – автоматизированная регистрация новых посетителей без участия сотрудников, определение времени нахождения гостя в Центре, подсчёт уникальных посетителей в течение дня, построение карты активности гостей в различных зонах и вокруг разных стендов с инновационными сценариями (heatmap). Также система будет оценивать количество людей в залах и переговорных комнатах и даже отправлять предостережения сотрудникам SAP или посетителям мероприятий, которые выпили слишком много кофе в течение дня.

SAP и «Вокорд» планируют продолжить развитие системы для нужд Центра цифрового лидерства SAP и для российского рынка в целом. Возможности облачной платформы SAP Cloud Platform позволяют разворачивать систему в короткие сроки и масштабировать её на площадку любых размеров, не беспокоясь о производительности.