Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется

С 9 по 11 сентября в Геленджике проходила главная конференция года, посвященная развитию биомедицинских технологий в России. В первый день форума делегация Центра развития перспективных технологий представила главе Минпромторга Денису Мантурову Единую национальную систему маркировки и прослеживаемости «Честный знак» и продукцию компании «ТрекМарк».

На стенде «Честного ЗНАКа» председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин показал министру интерактивный ролик, иллюстрирующий все этапы маркировки и движения лекарств – от завода до аптеки или медучреждения. Представители «ТрекМарк» в свою очередь рассказали Денису Мантурову про локализацию оборудования для маркировки в России на мощностях госкорпорации Ростех и продемонстрировали упаковки лекарственных препаратов с напечатанным защищенным криптографией кодом Data Matrix.

Во второй день форума Михаил Дубин выступил на панельной сессии «Национальный проект «Здравоохранение»: ключевые направления и задачи». В концепции нацпроекта IT-технологии уже играют более важную роль, чем сейчас, отметил он. Главная цель «Честного ЗНАКа» – обеспечивать защиту жизни и здоровья населения. «Любой гражданин с помощью мобильного приложения сможет проверить подлинность товаров, пожаловаться на недобросовестного производителя и воспользоваться большим количеством дополнительных услуг, таких, как, например, кэшбэк», – отметил председатель совета директоров ЦРПТ.

Разрабатываемая ЦРПТ система маркировки и прослеживаемости «Честный ЗНАК» не только очистит рынок от поддельных лекарств и увеличит выручку легальных производителей, за счет полученной аналитики, она также позволит эффективнее реализовывать адресную помощь потребителям, а бизнесу предсказывать поставки на основе данных об остатках товаров.

Тема подготовки производственных площадок к обязательной маркировке была продолжена в ходе дискуссии, организованной Минпромторгом и ЦРПТ. В ней приняли участие представители Министерства промышленности и торговли, «Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик», Росздравнадзора, Фонда развития промышленности, крупнейших фармацевтических компаний «Герофарм», «Нацимбио», «Биокад», Bayer, Takeda, Ассоциации российских фармацевтических производителей, Ассоциации международных фармацевтических производителей, а также производителей оборудования для маркировки и разработчиков ПО.

Совещание открыла заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко, сообщив участникам рынка, что «никаких отсрочек и переносов сроков обязательной маркировки не предвидится». Ее слова поддержал и.о. директора департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Никита Кузнецов, отметив, что «проект (по маркировке - прим. ред.) – это данность, он развивается и он будет», и призвав бизнес к участию в эксперименте.

Кузнецов напомнил, что его департамент курирует создаваемую Центром развития перспективных технологий национальную систему маркировки, которая помимо фармацевтического рынка, распространяется на легпром, парфюмерию, табак, шины, фотоаппараты и т.д.

С 1 ноября ЦРПТ станет оператором системы маркировки лекарственных препаратов. Нововведением системы станет криптография, использование которой утверждено моделью функционирования системы маркировки товаров в распоряжении правительства №791-Р. Введение криптозащиты распространяется на все маркируемые товары. Этот же принцип заложен в подготовленном проекте постановления для лекарств. Выход постановления ожидается в сентябре, заявила Косенко.

По мнению замглавы Росздравнадзора, передача системы от ФНС новому оператору эксперимента – ЦРПТ – будет проходить по дорожной карте, без перебоев и в максимально комфортных для производителей условиях.

Фармацевтические производители не понесут дополнительных расходов на покупку оборудования для криптозащиты кода, так как ЦРПТ предоставит бизнесу регистраторы эмиссии кода за свой счет.

«Мы также оборудуем все медицинские организации страны регистраторами выбытия, чтобы исключить возможность «перетока» закупленных на бюджетные средства лекарственных препаратов в аптеки для вторичной продажи», - сказал Михаил Дубин, выступая на панельной сессии.

Производители оборудования «ТрекМарк» и «Маркезини», а также разработчик программного обеспечения компания «Парус» заверили о готовности их продуктов к работе с криптографией и призвали бизнес к более активной работе по адаптации технологических площадок под новые требования маркировки. Кроме того, в апреле этого года стартовала программа по выдаче льготных займов на покупку оборудования для маркировки лекарств, напомнил первый заместитель директора Фонда развития промышленности Андрей Манойло. Для фармкомпаний установлены льготные условия выдачи займов - получить от 5 до 50 млн рублей можно под 1% годовых сроком до 2 лет. При этом погашение основного долга начинается только со второго года пользования. Девять фармацевтических компаний уже воспользовались займами от ФРП.

Исполняющий обязанности директора департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Никита Кузнецов в своем выступлении выделил три цели, которые преследует маркировка: во-первых, это упрощение ведения бизнеса и снятие регуляторных барьеров; во-вторых, сокращение операционных затрат компаний, которые реализуют подакцизные товары, за счет облегчения начисления и взимание налоговых платежей; в-третьих, борьба с незаконным оборотом. Министерство готово обсуждать инициативы отрасли, добавил он. «Проанализируйте и выносите на обсуждение с министерством процессы, где видите зарегулированность. Мы видим любые форматы рабочих групп», – обратился он к участникам фармрынка. Позже в беседе со СМИ он не исключил возможность создания рабочей группы при Минпромторге для совместного обсуждения вопросов маркировки с отраслью. Предполагается, что в нее могут войти оператор системы ЦРПТ, Росздравнадзор, Минздрав, фармпроизводители и дистрибьюторы. Площадкой для консультирования всех участников процесса маркировки готов стать «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» при Минпромторге, сказал директор института Владислав Шестаков. Он также призвал участников форума не забывать об ответственности, которую они несут за пациентов.

В заключительный день форума прошла сессия «Сериализация криптозащищенными кодами маркировки и их агрегация: описание процесса и требования к оборудованию». Исполнительный директор компании «ТрекМарк» Сергей Протасов рассказал о процессе маркировки, уделив внимание техническим требованиям и тонкостям, с которыми сталкиваются компании во время печати и верификации цифровых кодов Data Matrix. Оборудование «ТрекМарк», выпускаемое на предприятии госкорпорации Ростех, полностью поддерживает работу с регистраторами эмиссии, нанося цифровые коды с криптозащитой для любых типов производственных линий, в том числе высокоскоростных.