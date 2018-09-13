«Корус консалтинг» автоматизировал тендерные процессы на базе Microsoft SharePoint 2016 в компании «Борец»

«Корус консалтинг» внедрил специализированный модуль для автоматизации работы с тендерной документацией в производственной компании «Борец». Доработка реализована на платформе Microsoft SharePoint 2016.

Руководство производственной компании столкнулось с проблемой больших трудозатрат персонала на обработку тендерной документации: необходимо вручную «дробить» таблицы Excel с большим объемом данных и отправлять их на оценку и проработку в несколько департаментов одновременно. Для сокращения рутинных процессов было принято решение об автоматизации тендерной работы на базе решения «Корус | Документооборот» на платформе Microsoft SharePoint 2016.

Функциональность модуля подготовки тендерной документации позволяет централизованно отслеживать статусы выполнения задач по заполнению тендерных спецификаций различными подразделениями компании «Борец», оперативно подготавливать технические предложения за счет возможности совместной разработки и редактирования тендерной документации различными участниками процесса. Дополнительно руководители могут отслеживать историю вносимых в систему изменений, контролировать версионность подготовленных документов, оперативно просматривать статус обработки тендерной документации, что позволяет более гибко управлять процессом подготовки итоговых документов и избегать потери больших объемов данных.

«Поскольку мы работаем с лидерами нефтедобывающей отрасли, чрезвычайно важно на уровне внутренних процессов автоматизировать механизмы обработки тендерной документации и минимизировать, таким образом, влияние человеческого фактора на возможность допущения ошибок. Модуль к решению на базе Microsoft SharePoint 2016 ощутимо повысил качество и скорость согласования и позволил отслеживать историю изменений по документации, что критически важно в работе с большим массивом данных», – отметил Леонид Васенков, заместитель главного инженера по конструкторской работе ПК «Борец».

Ранее в компании «Борец» были внедрены решение для автоматизации процесса разработки продукта и управления его жизненным циклом, а также модуль «Канцелярия» решения «Корус | Документооборот» на платформе Microsoft SharePoint 2013. В будущем «Борец» планирует миграцию ранее внедренных решений на обновленную версию платформы Microsoft SharePoint 2016, которая содержит последние улучшения функциональности и производительности. На данный момент представительство «Борец» в США уже совершили переход на обновленную версию платформы.

«Компания “Борец” является нашим давним стратегическим партнером, с которым мы ведем регулярную работу. Нам очень приятно, что в процессе разработки и тестирования данного решения мы увидели значительный интерес и большую вовлеченность со стороны заказчика. Это во многом помогло нам реализовать данный проект за рекордно короткие сроки, предоставив компании удобный инструмент для ускоренной подготовки и согласования большого массива тендерной документации», – сказал Александр Невинчаный, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».