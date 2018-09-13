5nine Software представила Cloud Manager для управления гибридными облаками

5nine Software - разработчик средств управления и защиты виртуализации представила новое решение по управлению и обеспечению безопасности гибридных облаков. 5nine Cloud Manager дает возможность пользователям строить современную гибридную IT-инфраструктуру, объединяющую собственный ЦОД и публичное облако Microsoft Azure.

5nine Cloud Manager позволяет пользователям централизованно управлять и контролировать ресурсы на своих площадках и в облаке Azure, мигрировать виртуальные машины в зависимости от задачи и ситуации между облаком и ЦОД, строить собственные программно-определяемые, сети, поддерживать высокую доступность и резервирование ресурсов для непрерывной работы сервисов, управлять правами доступа для повышения безопасности сервисов.

«Мы помогаем руководителям служб ИТ, ИБ и администраторам сделать работу эффективной, сэкономить ресурсы, повысить надежность и безопасность современных информационных технологий. C 5nine Cloud Manager компаниям станет проще перенести часть рабочих систем в облака, сохраняя централизованное управление и мониторинг», - отметил генеральный директор 5nine Software по России и СНГ Бражников Юрий.

5nine Software разрабатывает решения для управления и безагентной защиты виртуализации с 2009 года. Является одним из основных экспертов по созданию решений, интегрированных в Microsoft Cloud. Более 100 тыс. клиентов по всему миру в разных отраслях экономики используют решения 5nine.