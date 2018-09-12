Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление» запасами для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах.

«Клубничка» – крупнейшая сеть интим-магазинов в Украине, предлагающая своим клиентам разнообразный ассортимент оригинальной секс-продукции от различных производителей. Сеть «Клубничка» представлена 36 магазинами по всей Украине и интернет-магазином. Компания регулярно обновляет ассортимент, располагает собственным складом и службой доставки.

Широкая номенклатура товаров, отсутствие ярко выраженной сезонности, нерегулярность спроса создавали ряд трудностей, связанных с прогнозированием спроса и своевременным пополнением ассортимента торговой сети.

Руководству торговой сети требовался специализированный технологический инструмент, который позволял бы оперативно реагировать на изменения спроса и своевременно пополнять товары как в торговых точках, так и на складах компании.

Выбор сервиса «КОРУС | Управление запасами» запасами был обусловлен рядом критериев: простота подключения, интеграция с 1С и возможности тиражирования настроек на всю сеть. В настоящее время производится подключение центрального склада сети к сервису. После настройки сервиса с учетом специфики бизнеса будет осуществлено поэтапное подключение всех магазинов сети «Клубничка».

«Облачный сервис "КОРУС | Управление" – это идеальное решение для оптимизации процессов спроса и пополнения в любых секторах сетевого ритейла. За счет отработанного сценария работы сервиса и его доступности мы можем в оперативные сроки подключать новых клиентов и демонстрировать результаты работы сервиса с первых недель его использования», – сказала Татьяна Москвитина, руководитель направления автозаказа и управления запасами департамента «Логистика» ГК «КОРУС Консалтинг».