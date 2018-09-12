LWCOM завершила проект по модернизации ИТ-инфраструктуры холдинга «ДЭФО»

LWCOM осуществила модернизацию ИТ-инфраструктуры холдинга «ДЭФО», одного из крупнейших производителей и поставщиков мебели на территории России.

Модернизация позволила обеспечить полную поддержку работы и хранения данных автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП): была создана инфраструктура для безопасного дистанционного управления оборудованием и мониторинга его состояния, а также удаленного управления складами. В рамках построенной инфраструктуры стали возможными безопасное хранение и обработка статистических данных всех циклов производства по современной парадигме Big Data (большие данные): от приема заказа через производственные процессы до его конечного выхода на склад.

Активное развитие холдинга, в том числе увеличение производственных площадей, открытие новых выставочных залов, офисов продаж и поддержка логистики, требовало безотказной работы ИТ-инфраструктуры. Однако в прежнем виде она уже не могла обеспечить должный уровень производительности, надежности и безопасности. Так, из-за устаревшей серверной инфраструктуры возросли риски отказа отдельных ее элементов, что могло повлиять на непрерывность бизнес-процессов предприятия.

Решением данной проблемы занялась компания LWCOM, имеющая необходимый экспертный опыт и владеющая высоким уровнем компетенций в области проектирования и внедрения инфраструктурных решений.

Для разработки плана модернизации инфраструктуры был проведен аудит, в рамках которого собрана информация об использовании ресурсов и фактической загруженности оборудования.

На основе полученных данных специалисты LWCOM сформировали стратегию развития ИТ-инфраструктуры, которая включила в себя: построение нового кластера виртуализации, миграцию на современные версии ПО и внедрение соответствующей всем предъявляемым требованиям системы хранения данных. Горизонтом планирования жизненного цикла принят срок в пять лет, в соответствии с чем разработанное решение было просчитано с необходимым запасом производительности и пятилетним сервисом.

Для подтверждения правильности предложенной стратегии инженеры LWCOM развернули демостенд и выполнили нагрузочное тестирование на реальных ERP и CRM приложениях заказчика, в результате которого были внесены корректировки и оптимизировано итоговое решение. Таким образом, для модернизации серверной инфраструктуры были использованы решения: серверы Fujitsu, СХД Netapp, ПО виртуализации Vmware, ПО гостевых ОС Windows Server Datacenter, SAN сеть на базе коммутаторов Brocade.