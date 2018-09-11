«ВЭБ Инновации» и правительство Якутии инвестируют в стартапы до двух миллиардов

«ВЭБ Инновации» и правительство Якутии заключили соглашение о совместном инвестировании в высокотехнологичные проекты в рамках Восточного экономического форума. Для этого создается фонд, 50% которого будут принадлежать «ВЭБ Инновациям», а 50% принадлежащей правительству «Венчурной компании «Якутия». По условиям соглашения, каждый якорный инвестор привлечет в фонд по 150 млн руб. с возможностью увеличения до 1 млрд руб. за счет собственных средств, а также за счет привлечения сторонних инвесторов.

Совместный фонд будет инвестировать в основном в инновационные компании на средней стадии развития, обладающие готовым прототипом продукта, либо уже получившие первые доходы. Вместе с тем будут рассматриваться проекты более ранних стадий, в том числе посевной, со значительным экспортным потенциалом, или имеющие стратегическое значение для региона. Предполагается, что фонд будет инвестировать в том числе в стартапы в области производственных технологий, технологий добычи полезных ископаемых, транспорта.

«Опыт многих стран показывает, что важным условием развития инноваций является развитие региональных технологических кластеров, где государство предоставляет стартапам поддержку, обеспечивая их необходимой инфраструктурой, вводя льготный налоговый режим, и поддерживая их заказами. В частности, появление Кремниевой долины стало возможно, в том числе, и благодаря подобным мерам. Российские регионы обладают неисчерпаемым запасом идей и технологий, но во многих из них пока недостаточно развита экосистема, способная обеспечить появление инновационных компаний. Мы ставим перед собой задачу создать систему комплексного развития стартапов, начиная с поддержки перспективных команд в регионах и вывода их на федеральный уровень до последующей экспансии на международных рынках, в том числе, с участием наших фондов, партнерами которых являются правительственные организации и частные компании крупнейших экономик мира. Якутия стала одним из первых регионов, где мы планируем обкатать нашу региональную стратегию поддержки технологических компаний. Мы рады, что встретили понимание и поддержку со стороны местных властей, которые готовы вместе с нами инвестировать значительные средства в стартапы», – сказал генеральный директор «ВЭБ Инноваций» Олег Теплов.

По состоянию на 2017 г., Республика Саха (Якутия) находится на 34 строчке в рейтинге инновационного развития российских регионов, составленного Высшей школой экономики. Якутия улучшила свои позиции на 10 пунктов по сравнению с 2014 г. Согласно стратегии развития региона, в республике до 2030 г. начнет функционировать кратчайший путь из Азии в Европу, будут созданы новые транспортные международные коридоры с вероятным использованием новых видов транспорта. Добыча полезных ископаемых будет диверсифицирована и вестись с использованием высокотехнологичных и производительных технологий.

«Якутия является лидером Дальнего Востока по развитию цифровой экономики, в республике уже работает ряд институтов развития – региональная венчурная компания, технопарк "Якутия", до конца года мы планируем запустить ИТ-парк. В регионе развиваются технологичные стартапы, есть ряд глобальных компаний, заметных на мировом масштабе. Цифровая экономика – наш стратегический приоритет, который позволит заложить основу опережающих темпов развития в долгосрочной перспективе, привлечь в регион технологии и инвестиции, а также, что еще важнее, дать возможность развития и самореализации молодых профессионалов – инженеров, ученых и предпринимателей. В выходе наших компаний сначала на федеральный, а потом на глобальный уровень, нам важны опыт и компетенции таких структур как «ВЭБ Инновации». Уверен, что наше сотрудничество окажется долгосрочным и продуктивным», – отметил исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов.

Компания «ВЭБ Инновации», созданная в 2017 г., является центром компетенций ВЭБ в части венчурных и прямых инвестиций в капитал. Среди приоритетов «ВЭБ Инноваций» – финансирование проектов Национальной технологической инициативы, программы «Цифровая экономика Российской Федерации», содействие российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки. Компания предлагает российским стартапам не только венчурные инвестиции, но и возможность получать финансовые продукты компаний Группы ВЭБ на специальных условиях. Это позволяет формировать схемы поддержки российских инновационных компаний с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе для содействия выходу на международные рынки.