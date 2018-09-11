SL Tech объявила о переходе к использованию IaaS-облака «ИТ-Град»

«ИТ-Град» объявила о том, что SL Tech перешла к использованию ее IaaS-облака для обеспечения надежности своей инфраструктуры.

SL Tech, специализирующаяся на предоставлении онлайн-услуг B2C/B2B-партнерам, столкнулась с необходимостью смены поставщика услуг, поиском нового провайдера и переездом на новую облачную площадку, способную обеспечить надежное размещение сервисов. Поскольку размещение инфраструктуры on-premise или на выделенных серверах в ЦОД не подходило с точки зрения скорости масштабирования, компания поставила перед собой задачу использовать облачную площадку.

Изначально выбранный поставщик облачных услуг не смог обеспечить должного уровня надежности инфраструктуры. Как следствие, наблюдались регулярные проблемы с доступом в Сеть и в целом отсутствовала стабильность работы виртуальных машин.

Потому первым этапом проекта стал поиск альтернативного поставщика услуг, способного решить озвученные проблемы. После неудачного опыта работы с одним из питерских облачных провайдеров к поиску нового поставщика подошли с еще большей требовательностью. Надежность и доступность стали основными критериями.

В результате выбирали между тремя компаниями, но прежде чем принять окончательное решение, тестировали площадку и анализировали доступность виртуальных машин по каждому поставщику.

Выбрав «ИТ-Град» в качестве нового партнера, компания перенесла виртуальные машины, используемые в продакшене, на облачную площадку провайдера, что стало следующим этапом проекта. В результате виртуальные машины, размещенные на облачной площадке «ИТ-Град», отвечают за агрегацию онлайн-продуктов и обеспечивают связь со страховыми компаниями.

«Нам в первую очередь требовалась доступность, поскольку мы имеем дело с заказами, непрерывно поступающими в течение всего дня. Компания работает с довольно крупными клиентами, поэтому прерывание работы сервиса недопустимо. С переездом в облако «ИТ-Град» мы получили доступную и надежную инфраструктуру», – сказал Алексей Кульпин, ИТ-директор компании SL Tech.