«Ростелеком» будет развивать цифровую экономику в Приморском крае

«Ростелеком» и Администрация Приморского края совместно будут реализовывать проект «Умный регион» и способствовать развитию программы «Цифровая экономика» в Приморье. Соглашение о сотрудничестве подписали временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и президент «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Цель соглашения – формирование основных подходов и принципов развития цифровых сервисов, направленных на модернизацию экономики Приморского края и влияющих на повышение качества жизни населения.

При создании и внедрении отдельных элементов «Умного региона» в Приморье приоритетными станут сферы: образования, здравоохранения, транспорта, экологии, общественной безопасности, государственного управления, топливно-энергетическая. Стороны планируют провести аудит существующего уровня развития информатизации в данных областях и определить первоочередные направления и составляющие систем для внедрения проекта.

В рамках соглашения стороны будут обмениваться информацией по разработке предложений, а также намерены оказывать друг другу консультационную поддержку, организовать взаимный обмен опытом в рамках собственных компетенций.

«Ростелеком» уже реализует в Приморском крае «умные» сервисы в области медицины. Оператор внедрил в регионе информационную систему «Центральный архив медицинских изображений. Телерадиологическая система» (ЦАМИ). Сегодня к ней подключено 21 медучреждение Приморья. Система осуществляет прием, хранение, обработку и передачу медико-диагностических исследований (УЗИ, рентгеновские снимки, ЭКГ и многие другие) с возможностью проведения удаленных консультаций специалистов.