РФПИ, Alibaba Group, МегаФон и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group, объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых потребительских интернет и e-commerce платформ в России.

В рамках партнерства будет сформировано совместное предприятие, построенное в том числе на текущем бизнесе AliExpress в России. Стороны объединят стратегические активы и инвестируют новый капитал, менеджмент, ресурсы и экспертизу, чтобы создать беспрецедентно выгодные условия ритейлерам, потребителям и интернет-пользователям России и СНГ, а также ускорить рост динамично развивающейся цифровой экономики в России.

Alibaba Group сделает бизнес AliExpress в России частью нового совместного предприятия, которое будет включать в себя текущие локальные и трансграничные операционные активы Alibaba Group в России, в том числе бизнес международной платформы электронной коммерции AliExpress и российской B2C площадки Tmall. В дальнейшем Alibaba Group будет инвестировать денежные средства и другие ресурсы в СП для поддержания его деятельности.

РФПИ станет стратегическим участником AliExpress Russia, приобретя общую долю в 13% путём инвестиций капитала и приобретения дополнительной доли СП у Alibaba Group.

«Мегафон» продаст Alibaba Group свою долю в 10% в Mail.Ru Group в обмен на 24% доли в AliExpress Russia.

Mail.Ru Group передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao, денежные средства, а также дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.Ru Group. Доля компании в AliExpress Russia составит 15%.

AliExpress Russia и Mail.Ru Group заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен траффиком и продуктовыми инициативами.

В рамках СП планируется расширить экосистему и возможности повседневного использования сервиса за счет инвестирования в другие бизнесы совместно с Mail.Ru Group, включая FoodTech и другие направления.

После завершения транзакций в рамках условий по закрытию сделки и её согласования всеми партнерами в СП, владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), «Мегафон» (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%). Деятельность СП будет осуществляться во всех сегментах электронной коммерции, в том числе в трансграничном и локальном маркетплейсах, а также собственных прямых продажах.

Использование синергии социальных сервисов и коммерции. Благодаря партнерству с ведущей российской интернет-платформой, AliExpress Russia получит доступ к стомиллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх. Имея доступ к этой уникальной платформе и аудитории, СП получит возможность занять значимое место в цепочке ценностей образа жизни российских потребителей, создав единую платформу для социальной коммуникации, игр и покупок.

Повышение уровня потребления в России. AliExpress Russia усилит глобальную экосистему Alibaba Group, что позволит предложить потребителям уникальный ассортимент высококачественных продуктов всех ценовых категорий из России, Китая и других стран мира.

Поддержка малого и среднего бизнеса в России. СП создаст широкие возможности для российского малого и среднего бизнеса. Они получат доступ к обширной экосистеме, позволяющей местным предпринимателям продавать товары в своей стране и за рубежом. Платформами Alibaba пользуются более 600 млн потребителей; таким образом, у российского малого и среднего бизнеса появится доступ к рынку, в четыре раза превышающему численность населения России, и включающему потребителей из Китая, Юго-Восточной Азии, Турции, Европы, Индии и других стран.

Стимулирование развития российской цифровой экономики. Благодаря уникальным преимуществам каждого из участников соглашения, включая опыт в сфере электронной коммерции, в сегменте социальных сетей и цифровых медиа, в логистике и в работе с локальным рынком, партнерство поможет ускорить развитие цифровой экономики в России. Оно также будет способствовать долговременному технологическому сотрудничеству и построению инфраструктуры коммерции в России и мире.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, отметил: «РФПИ рад объявить о создании такого беспрецедентного партнерства. Новая компания будет сочетать преимущества российского и китайского бизнеса. Это уникальный пример технологического сотрудничества наших стран. Мы надеемся, что благодаря сочетанию лучших технологий, опыта и возможностей СП станет неоспоримым лидером на российском рынке e-commerce, предоставляя российским потребителям возможность приобретать товары по доступным ценам, и позволяя российскому бизнесу конкурировать на международном рынке. Наша инвестиция – пример лидерства РФПИ в цифровой трансформации России».

Майкл Эванс, президент Alibaba Group, сказал: «Это партнерство — важный этап в международной экспансии Alibaba: оно позволит объединить лидеров локального рынка с нашей глобальной экосистемой. Партнерство AliExpress Russia с ведущей российской интернет-компанией поможет оцифровать и трансформировать в России цепочку создания добавленной стоимости в ритейле, обеспечивая беспрепятственный и инновационный опыт для потребителей, а также предоставляя российским предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса значительные возможности роста на отечественном рынке и международной экспансии. Наш опыт на рынке Китая и других стран мира делает нас уникальными специалистами по поддержке строительства инфраструктуры коммерции в России и СНГ».

Сергей Солдатенков, генеральный директор «Мегафон», сказал: «Мегафон» рад вступить в партнерство с мировыми технологическими лидерами Alibaba Group, РФПИ и Mail.Ru Group. Это соглашение полностью соответствует нашей цифровой стратегии «Развиваем цифровой мир», направленной на создание новых возможностей для более чем 76 миллионов клиентов. Электронная коммерция идеально вписывается в нашу быстро развивающуюся экосистему партнерских отношений для создания лучших в своем роде предложений в таких сферах, как финансовые услуги, медиа и других клиентских сервисов. Партнерство обеспечивает беспрецедентный доступ к российской потребительской базе, что выгодно для всех сторон».

Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказал: «Mail.Ru Group рада стать стратегическим партнером AliExpress Russia, что позволит создать для наших пользователей уникальное предложение в области социальной коммерции. Вместе мы сфокусируемся на развитии существующих продуктов, а также на интеграции продуктов в социальных сетях. Большинство российских потребителей уже являются нашими клиентами, и партнерство позволит нам значительно увеличить доступ к различным сегментам коммерческих предложений, в том числе от зарубежных и местных продавцов. Объединение наших экосистем позволит нам выйти на новый уровень дистрибуции благодаря сети торговых компаний, ассортименту товаров и интеграции продуктов».

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года.