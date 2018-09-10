В России начались продажи флагманского смартфона OPPO Find X. Цена

OPPO объявила о старте продаж флагмана Find X в России. Покупатели, ранее оформившие предзаказ, получат в подарок беспроводные наушники Jabra Elite 65t.

Флагман Find X является первым смартфоном в линейке Find за последние четыре года, его презентация состоялась в июне в Париже. Find X воплощает в себе новейшие технологии, разрабатывавшиеся в OPPO. Главным инновационным прорывом стали скрытые 3D-камеры: благодаря уникальной конструкции слайдера, реализованной в Find X, модули камер удалось полностью спрятать в корпусе смартфона.

Разработчики OPPO интегрировали основную и фронтальную камеры, датчик 3D-распознавания лица и динамик в скрытый модуль. Для поддержки модуля и обеспечения его скорости OPPO использовала мотор с повышенной мощностью. В связи с этим, возникла новая проблема - шум, издаваемый мотором. Небольшой и бесшумный мотор мог бы решить этот вопрос, но только за счет скорости выдвижения модуля.

После нескольких месяцев тестирований, OPPO смогла достигнуть 0,6-секундной скорости ретракции модуля. Этого удалось добиться за счет уменьшения амортизации раздвижного механизма и его более плавного подъема. Скорость мотора увеличилась, а уровень шума снизился настолько, что его почти неслышно. Кроме того, в Find X находится встроенный датчик падения, который автоматически спрячет выдвижной модуль с камерами при резком падении смартфона.

Разработчики OPPO не оставили без внимания датчик расстояния. Сенсор фиксирует приближение смартфона к уху и запускает функцию автоматического выключения экрана. Инфракрасный датчик, который расположен под экраном, определяет расстояние между ухом и экраном во время телефонного разговора, и когда это расстояние увеличивается, экран вновь активируется. Инженеры OPPO протестировали сенсор в различных условиях для того, чтобы убедиться в том, что его работа будет соответствовать работе традиционных датчиков расстояния.

Технология зарядки VOOC flash charge получила обновление. Новая технология SuperVOOC использует компоновку батареи серии Bi-cell и поддерживает режим быстрой зарядки 5В. Конструкция удваивает мощность зарядки, и смартфон может быть полностью заряжен за 35 минут. По сравнению с традиционной технологией VOOC, новая SuperVOOC обладает многими преимуществами. Среди них: низкий нагрев и низкий уровень напряжения во время зарядки аккумулятора, что обеспечивает ее быстроту и безопасность.

Приобрести смартфон Find X можно в фирменном онлайн-магазине. Цена смартфона составит 69 990 руб.