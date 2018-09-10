«Системный софт» разработал калькулятор стоимости оборудования для VMware

«Системный софт» выпустил калькулятор расчетов стоимости оборудования для виртуальных машин VMware. Разработка «Системного софта» в режиме реального времени рассчитает стоимость оборудования, необходимого для корректной работы виртуальных машин на базе VMware vSAN. Калькулятор задаст вопросы: тип и количество необходимых серверов виртуализации, вид лицензии VSAN, число IOPS от 0 до 10 000 (операций ввода-вывода, выполняемых системой хранения данных за одну секунду).

Заказчики также могут указать, нужно ли учитывать Fiber Channel (протокол для высокоскоростной передачи данных), выбрать возраст ТСО (совокупность жизненного цикла владения системы) и цикл замены оборудования. После этого калькулятор рассчитает CAPEX и OPEX, стоимость владения оборудованием (общую и за каждый ГБ) и предоставит сведения об эффективности решения: снижениях капитальных и операционных затрат. Часть показателей приводятся в наглядной визуальной форме.

«"Системный софт" — обладатель высшего партнерского статуса VMware Solution Provider Premier Partner. Это стимул для активного развития направления: мы предлагаем клиентам самые современные и удобные средства для работы с продуктами вендора. Онлайн-калькулятор — наше ноу-хау. Он рассчитывает совокупную стоимость владения и окупаемость инвестиций, чтобы можно было сравнить ее с альтернативными решениями других компаний: общедоступными облачными ресурсами и традиционной ИТ-инфраструктурой», — сказал менеджер по развитию бизнеса компании «Системный софт» Владимир Трифонов.

Виртуализация сети — полное воспроизведение физической сети программным методом, которое повышает адаптивность, гибкость и масштабируемость ИТ-среды. Решение снижает расходы, ускоряет развертывание рабочих нагрузок, повышает их производительность и доступность, автоматизирует процессы, благодаря чему инфраструктура компании становится более управляемой и экономичной. Платформа VMware vSAN — ведущее в отрасли ПО для развертывания гиперконвергированной инфраструктуры — дает оптимальные возможности для развития, снижения совокупной стоимости владения и масштабирования для будущих задач.

Калькулятор доступен на сайте компании.