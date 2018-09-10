Microsoft и ChemTech внедряют искусственный интеллект в нефтепереработке

Microsoft и ChemTech заключили партнерство по внедрению технологий искусственного интеллекта в нефтехимической промышленности. Оно подразумевает совместное представление новых услуг и решений, а также глобальное продвижение продуктов в рамках партнерских и маркетинговых программ.

«По мнению аналитиков IDC, экономическая ценность цифровой трансформации составляет 20 трлн долларов, а это более 20% мирового ВВП, — сказал директор ChemTech Евгений Бунин. — Мы уверены, что сотрудничество с таким ключевым глобальным партнером, как Microsoft, необходимо для успешной реализации цифровой трансформации современного бизнеса и внедрения инновационных решений с обеспечением высокого качества и надежности предлагаемого продукта».

Решение ChemTech OptimEase на базе облака Microsoft Azure — это программное обеспечение, которое поможет нефтегазовым и химическим компаниям снизить эксплуатационные расходы и повысить производительность установок. В OptimEase используется уникальный подход, в котором термодинамическая модель химического процесса сочетается с симуляцией на основе нейросетей. Алгоритмы искусственного интеллекта составляют прогноз того, каким будет состав сырья, поступающего на установку через определенное время. На основе этой информации оператор может изменить настройки для выставления наиболее точных параметров.

В июне 2018 года ChemTech совместно с Microsoft приступила к реализации пилотного проекта по созданию «цифрового двойника» установки ЭЛОУ-АВТ-7 на нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефти» АО «ТАНЕКО». В рамках следующего этапа его специалисты планируют использовать OptimEase для стандартной установки мощностью 7 млн тонн в год. Ожидаемый экономический эффект от внедрения составит несколько миллионов долларов.

Продукты Microsoft используются инженерами ChemTech в разработке, в частности, на платформе Java, cиспользованием популярного фреймворка Spring, а также языков программирования Python и С++. Специализированные виртуальные машины GPU в облаке Microsoft Azure стали основой для развертывания технологий искусственного интеллекта: нейронных сетей (рекуррентных и прямого распространения) и алгоритмов машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга XGBoost и LightGBM.

«Недавнее исследование Microsoft показало, что 94% руководителей связывают успех своего бизнеса с внедрением искусственно интеллекта, и это доверие подкрепляется реальными фактами сокращения расходов и оптимизации ресурсов, — сказал Арсений Тарасов, директор направления цифровой трансформации бизнеса Microsoft в России. — Решение ChemTech — отличный пример того, как с помощью этой технологии предприятия нефтегазовой отрасли могут значительно повысить собственную операционную эффективность и модернизировать бизнес-стратегию в условиях цифровой трансформации».

В планах ChemTech — развитие OptimEase за счет поддержки большего числа заводских установок, а также освоение новых сфер: химической и пищевой промышленности.