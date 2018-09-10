ФАУ «Росдорнии» разместило ИТ-инфраструктуру в облаке CorpSoft24

CorpSoft24 сообщила о том, что ФАУ «Росдорнии» выбрало облако CorpSoft24 для размещения своей ИТ-инфраструктуры.

ФАУ «Росдорнии» является ведущей организацией по разработке и научному сопровождению федеральных целевых и региональных программ Российской Федерации, направленных на инновационное развитие и совершенствование состояния автомобильных дорог, выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных НИОКР, разработку отраслевых нормативно-технических документов, проектирование и диагностику дорог и искусственных сооружений, а также развитие информационных технологий в дорожном хозяйстве и внедрение в практику проектирования и строительства прогрессивных технологий, техники и материалов.

Учитывая специфику работы, «Росдорнии» арендовал виртуальный сервер от CorpSoft24 для внедрения и эксплуатации программного обеспечения, используемого для организации взаимодействия с региональными проектными командами при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Размещение информационных ресурсов в облаке при реализации масштабных проектов, охватывающих значительное количество субъектов Российской Федерации, расположенных в разных часовых поясах от Владивостока до Калининграда, – это эффективный способ рационального использования ресурсов на создание и поддержку IT-инфраструктуры компании, – сказал Андрей Мухортов, заместитель генерального директора ФАУ «Росдорнии». – Производственные и экономические эффекты стали ощутимы буквально с первых же недель нашей работы в облаке. И это помимо множества других плюсов работы на виртуальных серверах».

«Экономия средств компании за счет того, что клиент оплачивает только фактически использованные им сетевые ресурсы, очевидна, - отметил Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24. - Кроме того, услуга обходится значительно дешевле из-за отсутствия затрат со стороны клиента на поддержку оборудования: обновление, техническое обслуживание, оплата персонала».