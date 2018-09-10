«Ангстрем» разработал первый отечественный микроидентификатор для чипирования животных

«Ангстрем» представил бесконтактную RFID-метку в стеклянной колбе на основе беспроводной микросхемы собственной разработки, которая будет поставляться в комплекте со специальным шприцем.

В комплект изделия, именуемого «Микроидентификатор радиочастотный бесконтактный для животных в индивидуальной упаковке в комплекте с приспособлением (аппликатором)», входит микроскопическая метка в стеклянной колбе (болюсе), а также аппликатор для ввода микроидентификатора под кожу животного в виде одноразового шприца. Также в комплект поставки входят наклейки с индивидуальным электронным кодом микроидентификатора. Всё это находится в герметичной и стерильной блистер-упаковке.

Колба, вес которой составляет 0,1 грамм, размер 12 мм с диаметром 2,1 мм, содержит в себе бесконтактный модуль в конструктиве «чип-на-плате» c полупроводниковым кристаллом собственного производства, на базе двухсторонней печатной платы, а также антенну в виде ферритового стержня с намотанной на нем медной микропроволокой.

Аппликатор представляет собой пластмассовый шприц с металлической иглой, защитным пластмассовым колпачком и пластмассовым ограничителем хода поршня (стопором). Всё изделие выполнено в полном соответствии не только с российскими, но и международными стандартами, а потому не исключается возможность экспорта этой продукции.

Общий объём российского рынка по чипированию домашних животных и крупного рогатого скота оценивается в 1–1,5 млрд руб. в год. Число животных, которые подлежат чипированию, составляет около 15% от общего количества, то есть около 150 млн штук.

«Ангстрем» ежегодно запускает в серийное производство не менее 50 новых типов интегральных схем, микропроцессоров и транзисторов промышленного и специального назначения. За последние три года было обновлено порядка 20% продукции предприятия из 2000 наименований.