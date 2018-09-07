В России стартуют продажи смартфона ZTE Blade V9 Vita. Цены

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о старте предзаказа на смартфон ZTE Blade V9 Vita – младшую модель ZTE Blade V9.

ZTE Blade V9 Vita получил 5,45-дюймовый экран формата 18:9 с разрешение HD+. Главной особенностью новинки стало высокое соотношение дисплея к корпусу (screen-to-body ratio), которое составляет 81,3%.

ZTE Blade V9 Vita оснащен двойной основной камерой с разрешением 13 МП + 2 МП, с фазовым автофокусом второго поколения PDAF 2.0 и поддержкой технологии Low-Light для съемки при низком освещении.

Фронтальная камера по разнообразию функций не отстает от основной. Она поддерживает инструменты бьютификации для качественных селфи. Владелец сможет создавать оригинальные стикеры со своим изображением и даже элементы дополненной реальности. Разрешения в 8 МП будет достаточно для высокой детализации снимков.

Пользователи оценят поддержку NFC для платежей через сервис Google Pay.

ZTE Blade V9 Vita представлен в двух версиях: 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной, а также 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435.

Аппарат поддерживает технологию VoLTE: это позволяет использовать высокоскоростной мобильный интернет 4G для голосовых вызовов, что обеспечивает более высокое качество связи. Еще одна технология, VoWiFi, предназначена для стабильного соединения даже там, где нет сотового сигнала – в метро, подвальных помещениях, поездах. Оба режима активируются вручную и работают при условии поддержки их сотовым оператором.

Несмотря на разнообразие возможностей, эргономика аппарата не пострадала. Благодаря небольшому весу (135 г), формату 18:9 и продуманному расположению кнопок устройством удобно пользоваться одной рукой. А изогнутое стекло экрана 2.5D и ультратонкие рамки делают новинку привлекательной.

Смартфон поддерживает разблокировку смартфона через идентификацию лица или использованием сканера отпечатка пальца; поддержку разделения экрана «картинка в картинке» и интеллектуальный режим энергосбережения.

С 7 сентября смартфон ZTE Blade V9 Vita доступен для предзаказа на официальном сайте shop.myzte.ru. С 17 сентября 2018 года модель поступит в продажу в магазинах розничных сетей: Евросеть, Связной, Мегафон, а до конца сентября будет доступна и у других российских ритейлеров по рекомендованной розничной цене 9990 руб. (2 ГБ + 16 ГБ) и 10990 руб. (3 ГБ + 32 ГБ). Новинка будет доступна в нескольких цветах: черный, темно-синий, розовый и мятный.