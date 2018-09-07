Российских ИТ-директоров научат автоматизировать бизнес-процессы

19 сентября в рамках международного тура Future of Work пройдет первый в России семинар компании Servicenow. Компания занимает первое место в списке инновационных компаний мира по версии Forbes, изменяя подход в организации работы сотрудников в компании, а также является мировым лидером на рынке ITSM-систем.

К участию в семинаре приглашаются директора и руководители ИТ, HR и других подразделений компаний.

В рамках семинара спикеры компании расскажут о том, как автоматизировать рабочие процессы на современной облачной платформе, повышать эффективность работы сотрудников и компании, претворять инсайты в жизнь и синхронизировать технологии с бизнес-целями, быстро и качественно создавать бизнес-приложения.

В программе семинара выступления топ-менеджеров компании, демонстрация услуг и решений Servicenow, а также истории успеха клиентов.



Участие в семинаре бесплатное, но количество мест ограничено. Необходимо зарегистрироваться и получить личное приглашение от организаторов.