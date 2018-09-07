МТС повышает скорость обслуживания в салонах собственным решением на основе больших данных

МТС, российский оператор мобильной связи, протестировал аналитику больших данных (Big Data) в 10 розничных салонах Москвы для оптимизации их работы. В итоге за полгода объем продаж гаджетов в них увеличился более чем на 20%, скорость обслуживания выросла на 16%, а среднее время ожидания сократилось на треть. С сентября 2018 г. собственная система на основе аналитики big data — Workforce Management – работает во всех салонах розничной сети МТС в России. По итогам года ожидается значимый положительный экономический эффект — несколько сотен миллионов рублей — от увеличения операционных показателей розницы, ускорения появления новых предложений в салонах МТС, а также от эффективного использования рабочего времени сотрудников и менеджеров.

Система Workforce Management (WFM) выстраивает и корректирует график работы сотрудников салонов МТС на основе аналитики больших данных, которая агрегирует и учитывает влияние более 100 критериев. В частности, система анализирует тип и количество операций, выполняемых специалистами в определенное время рабочего дня, зависимость посещаемости салонов от запуска новых сервисов за последние несколько лет, изменение пешеходных маршрутов вблизи салона, а также пожелания абонентов и персонала по работе каждого офиса.

В результате, часы работы салона, команда специалистов, ассортимент гаджетов и набор сервисов еженедельно проверяются и, при необходимости, корректируются.