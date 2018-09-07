Cleverdata выходит на рынок Турции

Компания Cleverdata (входит в группу «Ланит») заключила партнерское соглашение с FikirOn. Турецкий холдинг станет дистрибьютором программных продуктов и решений Cleverdata.

Российская компания планирует реализовывать проекты в банковском секторе, на рынках телекоммуникаций, медиа и рекламы. Технологический холдинг FikirOn займётся продвижением в Турции собственной разработки Cleverdata – 1DMP (Digital Marketing Platform).

Программный продукт класса Data Marketing Assistant позволяет полностью автоматизировать маркетинговые коммуникации и онлайн-рекламу с помощью технологий машинного обучения и больших данных, помогает снижать стоимость привлечения и удержания клиентов. Решение развивалось с учетом аспектов работы с аудиторными данными, в том числе российских кредитных организаций и ряда европейских компаний.

Одно из основных требований банков и телеком-компаний при внедрении подобных решений – возможность установки платформы внутри периметра организации. Это делается для максимальной сохранности данных собственных клиентов. Возможность развертывания 1DMP внутри инфраструктуры заказчиков стала основным приоритетом FikirOn при выборе технологического вендора для реализации проектов в банковском секторе Турции.

Денис Афанасьев, генеральный директор Cleverdata, отметил: «С помощью 1DMP мы задействуем по максимуму все доступные источники данных заказчика. В том числе, сайты, CRM, мобильные приложения, транзакционные системы, внешние данные для построения персонализированных коммуникаций в автоматическом режиме. Применяемые технологии машинного обучения внутри 1DMP помогают минимизировать участие маркетолога при формировании новых знаний об аудитории и построении целевых сегментов. Отличительной особенностью платформы является возможность развертывания внутри инфраструктуры заказчика. Это гарантирует максимальную сохранность клиентской информации и безопасное подключение к цифровой экосистеме рынка данных и внешних рекламных систем».