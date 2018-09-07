AMD представила новые процессоры Athlon и Ryzen PRO второго поколения

AMD представила обновленное семейство процессоров AMD Athlon с графикой Radeon Vega, оптимизированных для повседневной работы: AMD Athlon 200GE, Athlon 220GE и Athlon 240GE. Сочетание высокопроизводительной архитектуры ядер x86 Zen и графики Radeon Vega в универсальной системе на одном чипе (SOC) позволило процессорам Athlon для настольных ПК показать отзывчивую и надежную работу для широкого спектра задач: от ежедневных потребностей, таких как серфинг в интернете, до более тяжелых нагрузок, например, игр с высоким разрешением. В дополнение к этой новости AMD также сообщает о начале поставок коммерческих Athlon PRO 200GE и второго поколения процессоров Ryzen PRO для настольных ПК в коммерческом, корпоративном и государственном секторах: Ryzen 7 PRO 2700X, Ryzen 7 PRO 2700 и Ryzen 5 PRO 2600. С учетом этих обновлений AMD теперь представляет полный спектр профессиональных вычислительных решений для разных сфер применения: от премиальных систем создания контента до продвинутых многозадачных сред и офисного окружения.

«Мы рады расширить наш портфель потребительских и коммерческих решений на базе ядер Zen, который пополнили процессоры AMD Athlon, AMD Athlon PRO и второе поколение AMD Ryzen PRO. Новые процессоры Athlon для настольных ПК теперь работают на базе продвинутых ядер Zen и графики Vega, вдохнув новую жизнь в легендарный бренд AMD Athlon, который радовал инновациями потребителей и энтузиастов из мира ПК на протяжении почти двух десятилетий, – сказал Саид Мошкелани, старший вице-президент и руководитель подразделения Client Compute в AMD. – В дополнение к этому мы продолжаем предлагать пользователям бизнес-ПК больше процессорной мощности, чем когда-либо ранее, запуская процессоры Ryzen PRO второго поколения на рынке коммерческих решений».

Архитектура Zen помогает процессорам AMD Athlon 200GE оставаться холодными и тихими, обеспечивая надежную работу, в то время как ядра Zen и графическая подсистема обеспечивают отзывчивую производительность и плавную работу системы для игр или фильмов в формате HD. В дополнение к этому процессор AMD Athlon 200GE работает с уже существующей инфраструктурой AMD Socket AM4, и эта платформа поддерживает новейшие решения для ПК, включая память DDR4, хранилища данных NVMe, дисплеи 4K, интерфейсы USB 3.1 Gen2, позволяя легко обновлять компьютер и получать еще больше производительности вместе с процессорами AMD Ryzen и дискретными видеокартами.

Все процессоры AMD Pro поддерживают открытые стандарты управления, чтобы увеличить гибкость оркестрации в мультивендорной среде, причем по выгодной цене. В дополнение к этому технология AMD GuardMI обеспечивает самую современную систему безопасности на уровне кристалла – от включения до выключения ПК, которая защищает от постоянно растущего спектра угроз.

Процессоры AMD Athlon 200GE появятся на полках глобальных розничных сетей уже 18 сентября 2018 г., а Athlon 220GE и 240GE запланированы к запуску в IV квартале 2018 г. AMD Athlon PRO 200GE и второе поколение процессоров Ryzen PRO будут поставляться с решениями ведущих глобальных OEM-производителей, включая Dell, HP и Lenovo, согласно их собственным планам выпуска систем.