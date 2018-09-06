«Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем

«Ростелеком» и «Яндекс» представили совместный тарифный план «Облачный», который включает высокоскоростной доступ в интернет (до 250 Мбит/с) и память в «Яндекс.Диске», которая ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1 ТБ. Таким образом, за год можно увеличить облако до 12 Тб без дополнительной платы.

«Партнерство с "Яндексом" помогло нам разработать сервис с уникальными свойствами и условиями хранения цифровых данных, которые доступны только абонентам"Ростелекома". Все мы создаем и скачиваем огромное количество цифровых данных – фотографии и видео о лучших моментах жизни, любимые кинофильмы и сериалы, аудиокниги и много чего еще. Плюс нам нужен постоянный доступ к контенту с любого из наших гаджетов. Совместный тариф "Облачный" решает наши повседневные задачи, объединяя высокую скорость интернет-доступа и бесконечный "Яндекс.Диск"», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

«"Яндекс.Диск" появился в 2012 году. С тех пор мы стремимся сделать его самым удобным, быстрым и надежным способом хранения файлов и обмена ими. Совместный тариф "Ростелекома" и "Диска" дает пользователю не только высокоскоростной доступ в интернет, но и практически бесконечное место в облаке», – отметил руководитель «Яндекс.Диска» Владимир Русинов.

Для абонентов «Ростелекома», которые подключат «Облачный», будет доступен улучшенный функционал – «Яндекс.Диск Про», который включает расширенную историю изменений, приоритет при обращениях в службу поддержки, отсутствие лимитов на скачивание файлов с публичных страниц. Также в продвинутой версии отключен показ рекламы.

Абонентская плата по тарифному плану «Облачный» – от 850 руб. в месяц (в зависимости от региона). Подключить ТП «Облачный» могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома». Узнать подробности о тарифе, условиях подключения можно на сайте, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.