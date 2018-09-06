Prestigio начинает продажи безрамочного смартфона Muze E5 LTE. Цена

Prestigio, производитель портативной электроники, представила новый продукт для современных активных людей —смартфон Muze E5 LTE.

Смартфон привлекает внимание благодаря яркому IPS-экрану с диагональю 5,5 дюймов и практически полному отсутствию рамок. Muze E5 LTE выполнен на 4-ядерном процессоре, оснащен 2 ГБ оперативной памяти и Android 8.1 Oreo с улучшенным управлением батареей, безопасностью, многозадачностью и множеством других современных функций. Поддержка 4G обеспечивает комфортный веб-серфинг.

Мощная батарея емкостью 4000 мАч позволяет не беспокоиться о подзарядке в течение дня даже при активном использовании.

13-мегапиксельная основная камера со вспышкой обеспечивает четкие снимки, 5-мегапиксельная фронтальная камера со вспышкой и рядом дополнительных преимуществ гарантирует качественные селфи и видеосвязь.

Поддерживая традиции, Prestigio снабдили смартфон возможностью расширения внутреннего хранилища при помощи SD-карт объемом до 128 ГБ и двумя слотами для сим-карт для выбора наиболее оптимальных тарифов для звонков и мобильного интернета.

Стоимость Muze E5 LTE составляет 7 490 руб.