«М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки в первом полугодии вырос вдвое

«М.Видео-Эльдорадо», одна из крупнейших российских розничных компаний на рынке электроники и бытовой техники, входящая в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева, подвела промежуточные итоги развития российского рынка игрового оборудования. Общий тренд на развитие индустрии компьютерных игр стимулирует спрос на игровое оборудование. По итогам первого полугодия 2018 г. именно игровые сегменты рынка, в частности ноутбуки и аксессуары, показали наиболее высокую динамику роста среди всех цифровых категорий электроники.

Спрос на игровые ноутбуки в первом полугодии 2018 г. вырос почти вдвое в штучном выражении до 85 тыс. штук, а объем продаж в денежном выражении за тот же период вырос на 78% до 5,8 млрд руб. В то же время классические ноутбуки показали рост на 2% в штуках и 18% в деньгах. Спрос на игровые ноутбуки в «М.Видео-Эльдорадо» на уровне рынка: продажи показали рост на 85% в штуках и 77% в деньгах.

Продажи игровых ноутбуков на рынке растут за счет снижения средней цены на 9% до 69 тыс. руб. и расширения модельного ряда в бюджетном и среднем ценовых сегментах. Наибольший рост на рынке продемонстрировал ценовой сегмент до 55 тыс. руб.: штучные продажи игровых ноутбуков здесь показали прирост в 3,5 раза.

Благодаря общему позитивному тренду все основные игроки рынка игровых ноутбуков показали высокую динамику, тем не менее, наиболее уверенный рост продемонстрировали HP и ACER, спрос на которые вырос соответственно в 5 и 3,5 раза. Эти игроки укрепили свои позиции во всех ценовых сегментах. Помимо них ключевые бренды рынка игрового РС – ASUS, Lenovo, MSI, Dell.

Аналогичная ситуация на рынке игровых аксессуаров: мыши, клавиатуры и гарнитуры для геймеров показывают рост спроса на 20% в штучном выражении и 17% в деньгах. В то же время классическая периферия фактически осталась на уровне прошлого года.

Наиболее заметную динамику показали игровые клавиатуры и гарнитуры. Так, спрос на клавиатуры для любителей компьютерных игр вырос на 24% в деньгах и 29% в штуках. А гарнитуры показали рост спроса на 21% в деньгах и 23% в штуках.

«Рынок игрового оборудования еще не насыщен, здесь есть куда развиваться. Тем не менее, производители понимают, что ограничиваться исключительно "хардкор-геймингом" не стоит. Поэтому они выходят в массовый рынок с более бюджетными предложениями, которых достаточно для того, чтобы тянуть мощные игры и отвечать потребностям игроков. Бренды идут на компромисс, делая устройства более легкими, тонкими и при этом мощными, сохраняют необычный геймерский дизайн и характеристики, которые становятся дополнительным конкурентным преимуществом. В итоге, мы видим скачкообразный рост рынка и невероятный интерес к компьютерным играм», – сказал руководитель департамента «Домашний офис» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Помозов.