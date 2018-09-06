Huawei начинает продажи планшета MediaPad T5 в России. Цена

Huawei представила новый планшет Huawei MediaPad T5. Планшет получил экран IPS с разрешением Full HD 1920 x 1200, который отличается натуральным и полноцветным изображением. Размер экрана составляет 76,4% по отношению к корпусу при соотношении сторон 16:10, что позволяет воспроизводить видео в формате 1080p.

Наличие двух динамиков и левого и правого звуковых каналов обеспечивает профессиональный стереоэффект. Аудиоусилитель создает более громкий и чистый звук с гибкой настройкой низких частот и меньшим уровнем искажений.

MediaPad T5 имеет стекло с защитой от падений со слегка закругленными краями. Вес планшета составляет всего 460 грамм.

Huawei MediaPad T5 работает на базе 8-ядерного процессора. Он позволяет запускать одновременно несколько приложений, а возможность расширения емкости за счет карт microSD (до 256 ГБ) позволит пользователям хранить большое количество файлов в памяти устройства. Планшет оснащен специальной файловой системой – теперь пользователям не придется беспокоиться о проблемах системного кэша. Для обеспечения единого процесса доступа в беспроводных сетях MediaPad Т5 может быть подключен к смартфону Huawei или ПК.

Благодаря установке Children Corner на Huawei MediaPad T5, родители смогут определить лимиты использования планшета для своего ребенка, а также ограничить доступ к контенту. В дополнение к функциям родительского контроля, Huawei MediaPad Т5 поддерживает ряд других опций: режим защиты зрения ребенка, специальный фильтр Blue Ray и систему контроля времени использования.

В России Huawei MediaPad T5 поступит в продажу в черном цвете корпуса 13 сентября. Планшет будет доступен по рекомендованной розничной цене 15 990 рублей в официальном интернет-магазине shop.huawei.ru и магазинах-партнерах компании.