ДИТ Москвы и АФК «Система» запускают инклюзивный образовательный проект для особенных детей

По случаю начала учебного года Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы и АФК «Система» запускают образовательный проект для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которые учатся преимущественно на дому. В рамках первого этапа проекта благотворительный фонд «Система» (оператор социальных инвестиций компаний Группы АФК «Система») передаст детям из малообеспеченных семей ноутбуки, оснащенные всем необходимым для работы лицензионным программным обеспечением, а также видеоредактором Movavi, который поможет упростить и разнообразить не только учебный процесс, но и досуг.

В комплект ноутбуков также входит гарнитура и манипулятор (компьютерная мышь). Для детей, у которых есть проблемы со зрением, устанавливается специализированное программное обеспечение и клавиатура с гравировкой по Брайлю. Все ноутбуки имеют доступ к Библиотеке МЭШ, в которую входят более 290 учебников по основной образовательной программе, свыше 13 тысяч тестов, 6 виртуальных лабораторий, более 11 тысяч интерактивных приложений и более 24 тысяч электронных сценариев уроков. Участниками программы стали семьи, отобранные Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. На закупку ноутбуков «Система» выделила более 9 млн руб.

«Главная задача информационных технологий в образовании – обеспечить максимально равный доступ к качественному контенту всем детям, независимо от места их обучения и физических возможностей. Благодаря нашему совместному с «Системой» инклюзивному образовательному проекту для особенных детей, часть нуждающихся ребят уже в ближайшее время получит ноутбуки, оснащённые всем необходимым для работы, а доступ к Библиотеке МЭШ позволит им удалённо изучать интересующие их темы, готовиться к экзаменам и контрольным работам и подбирать материалы для домашних заданий, – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев. – Безусловно, мы намерены и дальше продолжать работу, чтобы все больше особенных детей в Москве имели возможность качественно получать образование».

«Участие в решении общественно значимых задач является одним из приоритетов «АФК «Система» как социально ответственной корпорации, в том числе наш благотворительный фонд поддерживает создание инклюзивной среды в Москве. В рамках совместного с Департаментом информационных технологий Москвы проекта мы ставили перед собой цель — сделать качественное образование доступнее за счет новых технологий и создать равные возможности для всех учащихся. Поиск и внедрение инновационных решений для преодоления социальных проблем в интересах устойчивого развития общества и страны является ключевым направлением новой технологической программы нашего корпоративного фонда», — отметил президент АФК «Система» Андрей Дубовсков.

АФК «Система» активно сотрудничает с Правительством Москвы, реализуя инфраструктурные проекты. Так, в 2015 г. АФК «Система» подписала соглашение с Правительством Москвы и Московским городским Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов о социальной поддержке ветеранов. В рамках соглашения БФ «Система», Департамент социальной защиты населения Москвы и Группа компаний «Медси» реализуют совместную программу «Забота о ветеранах» по оказанию медицинской помощи.