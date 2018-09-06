DataSpace и iKS-Consulting представили отчет «Практические рекомендации по выбору коммерческого ЦОД»

DataSpace и iKS-Consulting выпустили совместный аналитический отчет, посвященный вопросам выбора коммерческих ЦОД (КЦОД). В отчете представлен подход, базирующийся на многолетнем опыте отраслевых экспертов и анализе требований клиентов к коммерческим дата-центрам.



Данные iKS-Consulting свидетельствуют об устойчивом развитии российского рынка КЦОД. В период 2016–2018 гг. среднее ежегодное увеличение числа стоек составит 21%, а их число в 2018г., по предварительным оценкам, вырастет до 44,5 тыс. Среди факторов, стимулирующих развитие рынка, эксперты выделяют повышение уровня доверия клиентов к КЦОД и сокращение строительства собственных площадок.

Как показало исследование, проведенное iKS-Consulting, при выборе коммерческого дата-центра для размещения критичной ИТ-инфраструктуры заказчики проводят тщательный и многофакторный анализ ключевых параметров и комплексную оценку рисков. Обобщив и систематизировав полученные данные, iKS-Consulting и DataSpace выпустили совместный аналитический отчет, в котором рассмотрены основные группы вопросов, включая правовые и финансовые вопросы, показатели транспортной доступности объекта, безопасности, отказоустойчивости, а также производственно-эксплуатационные аспекты. Представлены рекомендации по процедуре выбора КЦОД с рассмотрением основных этапов.

«В данном проекте мы постарались предоставить потенциальным клиентам коммерческих ЦОД рекомендации по выбору площадки с комплексной оценкой основных рисков. В нем освещаются основные группы вопросов, которые следует рассмотреть в ходе такого выбора, приводится порядок проведения соответствующих процедур», – отметил генеральный директор «ИКС-холдинг» Дмитрий Бедердинов.

«Специалисты DataSpace обладают большим опытом в области оценки и управления рисками, связанными с инженерной инфраструктурой ЦОД. В число клиентов, выбравших для размещения высоконадежную площадку DataSpace, входят ведущие российские и международные компании, финансовые организации и поставщики телекоммуникационных услуг, компании и предприятия различных отраслей, для которых надежная работа их ИТ-инфраструктуры является критическим фактором, – сказал Сергей Рассказов, президент и генеральный директор DataSpace. – Эти компании являются носителями высочайшего уровня культуры управления, и можно с уверенностью утверждать, что это то, что нас объединяет, и то, почему их выбор был сделан в пользу DataSpace».

Полную версию аналитического отчета можно получить здесь. http://www.dataspace.ru/report