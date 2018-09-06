DataDome завершила разработку проектной документации нового ЦОДа для «дочки» «Ростелекома»

DataDome успешно завершила разработку проектной документации для оператора ЦОД SafeData – дочерней компании «Ростелеком». Новый дата-центр скоро появится в городе Удомля Тверской области. Начатые в прошлом октябре работы были завершены в мае 2018 г.

Расширение сфер применения высоких технологий требует консолидации вычислительных ресурсов и информационных хранилищ, что позволяет значительно сократить стоимость обслуживания сетей. Это особенно важно для крупных корпораций, к числу которых относится и «Ростелеком», сделавший заказ на разработку проекта нового ЦОДа.

Генеральный директор компании DataDome Андрей Павлов сказал: «Это был не самый типичный проект: параллельно с разработкой технической документации был проведен конкурс для поставщиков инженерного оборудования. Мы специально подбирали те марки и модели, которые наиболее полно отвечают задачам, поставленным перед нами заказчиком. В связи с этим на начальных этапах мы искали универсальные решения, которые подошли бы для большинства наиболее популярных марок оборудования вне зависимости от его производителей. Все это сказалось на сроках проведения работ, но закономерным результатом стало успешное решение задачи и завершенный проект».

Технические характеристики дата-центра, разработанного для компании SafeData: установленная мощность ЦОД – 8 МВА; площадь ЦОДа – 6 тыс. м2; количество серверных стоек – 820; планируемый сводный рейтинг ЦОДа – Tier III; система бесперебойного питания – 6 ДИБП мощностью по 2000 кВА каждый; система охлаждения — 5 чиллеров по 1094 кВт и 48 прецизионных шкафных кондиционеров мощностью 102 кВт каждый.