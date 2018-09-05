В правительстве Пензенской области внедрена ВКС на базе Cisco Meeting Server

В правительстве Пензенской области был реализован проект по модернизации системы видеоконференцсвязи. Программно-аппаратная платформа Cisco Meeting Server предоставляет возможность назначать и проводить совещания вне зависимости от местоположения и типа используемых устройств.

«Административные задачи усложняются, и для их решения госслужащим нужны инструменты, способные обеспечить эффективное удаленное взаимодействие. Внедрение системы ВКС на основе Cisco Meeting Server позволило нам сократить количество командировок на 20%, повысить гибкость графика сотрудников и производительность их труда, - отметил Алексей Костин, начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области. – С помощью Cisco Meeting Server наши сотрудники могут принимать участие в видеоконференциях вместо рабочих поездок. Внедренная платформа объединила кабинет губернатора, министров, глав районов, а также других членов правительства, которые уже активно ее используют, в том числе в командировках».

«Система ВКС на основе Cisco Meeting Server позволяет радикально улучшить качество изображения в ходе видеоконференций, – сказал Никита Горбачевский, менеджер Cisco по работе с заказчиками. – Эта платформа позволяет инициировать и проводить совещания максимально удобно за счет усовершенствованного сервиса автоматизации конференций и автоматического режима вывода на экран говорящего, а возможность обмена контентом дополнительно расширяет функционал решения. Все эти инновационные инструменты меняют характер командного взаимодействия, повышая его результативность, и успешный проект внедрения для правительства Пензенской области – яркий тому пример».

В 2017 году сотрудники управления информационных технологий и связи Пензенской области приступили к модернизации системы видеоконференцсвязи. Сервер, на котором функционировала система, не поддерживал воспроизведение видео в формате HD, а изображение выводилось на видеостену с архаичной разрешающей способностью 480p. При этом участников «разделяла» сравнительно широкая рамка: расстояние между изображениями уменьшало полезную площадь экранов. Таким образом, требовалось решение с высоким качеством передачи видео, соответствующее современным стандартам оконечного оборудования для совместной работы.

Универсальная программно-аппаратная платформа Cisco Meeting Server с разрешением Full HD и частотой до 60 кадров в секунду полностью соответствует потребностям правительства Пензенской области. Она не только проста в развертывании, но и оснащена удобным интерфейсом. Наличие нескольких вариантов экранных раскладок, обеспечивающих комфортное восприятие и максимальное использование доступной площади экрана, также повлияло на выбор технологий Cisco.

Модернизированная система видеоконференцсвязи базируется на платформе Cisco Meeting Server, размещенной на сервере Cisco UCS. На сервере также установлен сервис управления конференциями Cisco Meeting Manager. Он позволяет организовать видеоконференцию для неограниченного числа участников, которые могут подключиться к совещанию при помощи любого устройства, включая мобильные клиенты.

Для создания сеанса видеосвязи требуется несколько секунд. Участники могут обмениваться презентациями, отчетами и документами, а гибкая система раскладок позволяет одновременно выводить на экран оба потока. Кроме того, Cisco Meeting Server индивидуально настраивается в соответствии с полосой пропускания: таким образом можно использовать оборудование на полную мощность при сохранении разрешения 1080p.

Также в программный комплекс видеоконференцсвязи входит оборудование маршрутизации видеовызовов и интеграции с IP-телефонией на базе комплексного решения Cisco Business Edition 1000 и видеокодек Cisco SX80 c четырьмя подключенными к нему камерами высокого разрешения.

Реализацию проекта взяли на себя специалисты компании «Максофт», сертифицированного партнера Cisco. C момента старта до ввода системы в промышленную эксплуатацию прошло четыре месяца. За это время удалось осуществить поставку, монтаж, пусконаладку (включая интеграцию с существующей системой видеоконференцсвязи и сервисом управления конференциями), а также обучение сотрудников правительства. Представители технического департамента Cisco оказывали оперативную экспертную поддержку при проведении пусконаладочных работ.