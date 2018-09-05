ЦРПТ запустил серию образовательных встреч с бизнесом в крупных российских городах

Центр развития перспективных технологий, оператор единой системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК», запустил серию открытых встреч для представителей бизнеса и ассоциаций в крупных российских городах.

Первая встреча «Национальная система маркировки Честный ЗНАК – цифровая платформа для развития бизнеса» прошла 30 августа в Санкт-Петербурге. Далее команда ЦРПТ отправится в Казань, Екатеринбург, Владивосток, Уфу и другие города.

Семинар открыла руководитель рабочей группы по прослеживаемости и маркировке товаров Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова. Она поделилась с участниками успешным опытом реализации проекта по маркировке меховых изделий. По данным ЕЭК, по итогам 2017 года на рынках Республики Беларусь и РФ в оборот было введено порядка 5,1 млн изделий из натурального меха, что существенно превышает официальные статистические данные о емкости рынка. Орлова призвала производителей товаров, которых коснется обязательная маркировка, как можно раньше присоединяться к пилотным проектам для отработки всех бизнес-процессов.

Семинар продолжил исполнительный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов. Он рассказал о принципах работы системы «Честный ЗНАК», сроках ввода, основных требованиях и нормативной базе проекта по обязательной маркировке товаров.

Руководитель направления «Легкая промышленность» Вера Волкова презентовала первые результаты пилотного проекта по маркировке обуви и детально рассказала, как присоединиться к нему и к будущему пилоту по маркировке товаров легкой промышленности. «Примерно за год до начала обязательной маркировки на базе оператора ЦРПТ стартуют эксперименты в каждой товарной группе. Мы открываем регистрацию, бесплатно предоставляем участникам регистраторы эмиссии кодов и вместе начинаем апробацию бизнес-процессов. Во время пилота мы тестируем систему: выявляем и исправляем ошибки, дорабатываем и доводим до работоспособного состояния», – рассказала Вера Волкова.

Об итогах уже запущенного эксперимента по маркировке табачных изделий рассказал эксперт ЦРПТ Александр Кривоносов. Первый этап, стартовавшего 15 января 2018 года пилота, успешно завершился. В июле начался второй этап, во время которого будет запущено массовое производство промаркированных сигарет, к эксперименту присоединятся импортеры и традиционная розница. «У любого производителя и торговой компании всегда есть возможность подключиться к любому пилоту ЦРПТ абсолютно бесплатно, подчеркнул Александр Кривоносов.

Руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Антон Харитонов рассказал о том, как устроена система мониторинга движения лекарственных препаратов, о ее передаче оператору ЦРПТ с ноября этого года, а также о ближайших шагах производителей и представителей розничного звена по внедрению системы прослеживаемости с криптозащищенной маркировкой.

Руководитель товарной группы «Молоко» Владимир Малыгин проинформировал гостей о подготовке к пилотному проекту по маркировке молока. Для обеспечения сквозной прослеживаемости готовой молочной продукции в ближайшее время будут отработаны процессы интеграции системы маркировки «Честный ЗНАК» и системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», отметил Малыгин.

Руководитель проекта Евгений Гладышев рассказал про Национальный каталог, число участников которого продолжает расти. ЦРПТ выступает за то, чтобы каталог разрабатывался совместно с другими игроками рынка. Участие в его создании добровольное и бесплатное, напомнил Гладышев.

После выступлений спикеры ответили на вопросы участников семинара. Видеозапись мероприятия будет опубликована в ближайшее время. Следить за расписанием семинаров, вебинаров и других мероприятий ЦРПТ можно на сайте честныйзнак.рф.