«Мегафон» изучил динамику продаж популярных смартфонов

«Мегафон» изучил динамику спроса и цен на популярные модели мобильных телефонов в своих фирменных салонах связи в Московском регионе. Жители столицы России все чаще покупают устройства с поддержкой 4g. Самые популярные смартфоны - от Samsung.

По итогам I полугодия 2018 года число 4G-пользователей в сети «Мегафон» в Москве выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а в России – на 50%. Растущая доля 4G-устройств позволяет людям ощутить возможности сети «Мегафон».

Этому способствует и рост продаж смартфонов с 4g – по итогам I полугодия 2018 года объем продаж таких устройств в Москве вырос на 52%, а в России на 35%. Самые популярные 4g смартфоны как в Москве, так и в России – от Samsung, Xiaomi, Apple, Vertex, ZTE.

Если в начале 2018 года наибольшей популярностью пользовались устройства Xiaomi, то во II квартале было зафиксировано перераспределение объема продаж в пользу смартфонов Samsung и Apple.

«Какой бы выбор не сделал наш клиент, именно в сочетании с самым быстрым мобильным интернетом от Мегафона, он раскроет на максимум все возможности своего смартфона. Сентябрь – отличный период для обновления смартфона или выбора первого гаджета своему ребенку на самых выгодных условиях в наших салонах. Сейчас при покупке смартфона Samsung в Мегафоне по специальной цене абонент получает в 10 раз больше интернета на тарифной линейке «Включайся!», - отметил Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке компании «Мегафон».

В акции участвуют и другие модели смартфонов Samsung. До 7 октября они представлены в интернет-магазине и салонах Мегафона, а также в Евросети и Связном по шок-цене: Samsung Galaxy A3 (2017) – 11 990 руб.; Samsung Galaxy A5 (2017) – 13 490 руб.; Samsung Galaxy A7 (2017) – 13 990 руб.; Samsung Galaxy J3 (2016) – 6 990 руб.; Samsung Galaxy J5 (2016) – 8 990 руб.

При покупке этих смартфонов, клиент получает опцию «в 10 раз больше интернета», с которой сможет практически безлимитно пользоваться интернетом на территории всей России. Акция предоставляется только для абонентов тарифов Включайся! (кроме «Включайся! Открывай», «Включайся! Общайся Акция», «Включайся! Смотри Акция»).