Ханты-Мансийский НПФ перевел финансовую отчетность в формат XBRL

«Синтегро консалтинг» внедрила решение «Фабрика XBRL» в Ханты-Мансийском негосударственном пенсионном фонде (НПФ) для автоматизации составления и отправки в Банк России отчетности в новом электронном формате XBRL.

Компания «Синтегро консалтинг» была выбрана поставщиком программного обеспечения по итогам тендера, проведенного «Ханты-Мансийский НПФ». Согласно условиям договора, «Синтегро консалтинг» обеспечила НПФ собственной разработкой «Фабрика XBRL».

Особенности программы позволяют интегрировать ее в любую систему клиента, она обрабатывает большие объемы информации и понятна для новых пользователей. «Фабрика XBRL» автоматически заполняет показатели XBRL из внешней базы бухгалтерского учета и предусматривает возможность работы с данными XBRL в виде бланков отчетов. Так, с помощью программы была осуществлена отладка автоматического заполнения четырех основных форм бухгалтерской отчетности и примечаний к ним, входящих в основной пакет настроек.

«Программа позволяет автоматизировать процесс подготовки отчетности, таким образом, сокращается время работы специалистов и минимизируется количество возможных ошибок. Также программа выступает единым хранилищем данных, что дает мгновенный доступ к информации. Обеспечивает выгрузку отчетов в формате XBRL согласно требованиям ЦБ», - отметил руководитель проектов «Синтегро консалтинг» Александр Нуждин.

Реализация проекта проходит с апреля по август 2018 года, в настоящее время «Ханты-Мансийский НПФ» проводит финальное тестирование решения.