Mail.ru и ПГУ подготовят специалистов для игровой индустрии

Пензенский государственный университет (ПГУ) и российская технологическая компания Mail.ru подписали соглашение о сотрудничестве. В вузе открывается бесплатная образовательная программа Mail.ru «Игросфера Пенза», в которую войдет курс «Разработка игр на Unity».

В рамках соглашения между ПГУ и Mail.ru планируется проводить обучающие конференции, семинары, обмениваться методическими материалами и повышать квалификацию преподавателей вуза. Студенты смогут проходить стажировку в игровых студиях и подразделениях Mail.ru и получат расширенный доступ к ряду сервисов компании.

Соглашение подписано директором Mail.ru по связям с университетами Сергеем Мардановым и ректором Пензенского государственного университета Александром Гуляковым. Также во встрече участвовали первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев и директор студии BIT.GAMES Владимир Розов.

Создание нового образовательного проекта в ПГУ поддержал и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев; ранее он объявил 2018 г. в Пензенской области годом технологий.

«Мы рады, что крупный ИТ-бизнес приходит область, а именно в наш вуз, для совместных проектов. Со своей стороны, мы будем поддерживать реализацию таких инициатив. Надеемся, что с запуска одного курса начнется большая история совместной деятельности. Студенты будут учиться у экспертов рынка, разрабатывать собственные проекты и проходить стажировку в крупнейшей технологической компании, не уезжая из региона», – отметил ректор ПГУ Александр Гуляков.

«За последние несколько лет Mail.ru стала экспертом в области ИТ-обучения. В нашем активе шесть проектов дополнительного образования с ведущими российскими вузами: с МГТУ им. Н. Э. Баумана (Технопарк), МГУ им. М. В. Ломоносова (Техносфера), МФТИ (Технотрек), МИФИ (Техноатом), СПбПУ (Технополис) и Воронежским ГУ (“Игросфера Воронеж”). Ежегодно мы набираем в эти проекты более 2800 студентов с конкурсом до 10 человек на место. И я рад, что теперь в этом ряду стоит ПГУ с нашим новом проектом “Игросфера Пенза”. Рынок игр очень перспективен: во всем мире он ежегодно растет на 15–20%. В Пензе мы будем готовить молодых профессионалов для наших игровых студий и игровой отрасли страны в целом», – отметил директор по связям с университетами в Mail.ru Сергей Марданов.