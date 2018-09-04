Кредитные продукты «Альфа-Банка» теперь можно оформить в «Связном»

«Связной | Евросеть» и «Альфа-Банк» объявили о расширении сотрудничества. Теперь в магазинах «Связного» клиенты могут оформить кредитную карту «100 дней без %» и карту рассрочки «Вместо денег» от «Альфа-Банка».

Кредитное предложение «100 дней без %» доступно во всех магазинах «Связного» по всей России, карту рассрочки «Вместо денег» можно оформить в 50 магазинах сети при условии оформления pos-кредита. Предложение будет масштабировано на все точки ритейлера.

В магазинах «Связного» клиенты могут оформить кредитную карту «100 дней без %» на 100 дней пользования без процентов и с 0% комиссией за перевод задолженности. При этом кредит можно погасить без комиссии онлайн, картами других банков или наличными в банкоматах. Кроме того, владельцы карты могут снять в банкоматах без процентов до 50 тысяч рублей. С картой рассрочки «Вместо денег» можно купить в рассрочку любой товар в любом магазине по всему миру, срок рассрочки составляет до 24 месяцев.

«Одна из главных задач для нас — постоянное внедрение новых сервисов, которые станут помощником в повседневной жизни клиента — будь то покупка последней модели гаджета или удобное пользование банковскими услугами. А партнество с таким флагманом банковского рынка как Альфа-Банк — это еще больше возможностей для наших клиентов: теперь обращаясь в Связной, они получают широкий выбор интересных и выгодных предложений от одного из лучших банков России», — сказал директор телекоммуникационных и финансовых услуг в объединенной компании «Связной | Евросеть» Антон Павлов.

«Проект оформления карт в Связном значительно расширил географию выдачи карт. Клиентам доступна возможность оформить и получить карту в непосредственной близости к своему месту проживания или работе, не надо приходить в отделение банка. Активное расширение сети отделений – дорогое удовольствие, а кроме того, сегодня почти все операции можно сделать в интернет или мобильном банке. Именно поэтому наше сотрудничество с ритейлером выглядит еще привлекательнее — мы смогли предложить востребованные финансовые продукты в актуальное время и в удобном месте», — отметил директор по партнерам розничного бизнеса «Альфа-Банка» Даниил Поколодный.