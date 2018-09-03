Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по управлению веб-контентом

Oracle объявила о позиционировании в сегменте лидеров в Магическом квадранте Gartner за 2018 год по управлению веб-контентом («Magic Quadrant for Web Content Management») - второй год подряд. Это еще раз подтверждает, что Oracle продолжает занимать лидирующие позиции в данной категории решений и обладает уникальным подходом к оказанию помощи предприятиям в оптимизации управления контентом и создании впечатляющего цифрового опыта для пользователей.

«Поскольку в мире все шире используется интернет и стратегии, где приоритет отдается мобильным коммуникациям, способность обеспечивать целостный опыт в масштабе всех каналов коммуникации предприятия имеет решающее значение, - сказал Амит Завери, исполнительный вице-президент по направлению Oracle Cloud Platform. - Клиенты ценят свой контент и преимущества Oracle Content and Experience Cloud, включая широкие возможности и способность легко управлять контентом для предоставления исключительного пользовательского опыта по всем платформам».

Согласно Gartner, «Лидеры должны стимулировать трансформацию рынка. У них самые высокие оценки по таким критериям как полнота концепции и способность ее реализовать. Они преуспевают и готовы к будущему благодаря четкой стратегии и исчерпывающей оценке широкого контекста цифрового бизнеса. Они представлены во многих регионах, имеют отлаженные каналы продаж, стабильные финансовые показатели, широкую поддержку платформы и хорошую службу поддержки клиентов. Кроме того, они доминируют по одной или нескольким технологиям или на вертикальных рынках. Лидеры хорошо осведомлены об экосистеме, которой должны соответствовать их предложения. Они способны продемонстрировать примеры развертывания решений в корпоративной среде, предложить интеграцию с другими бизнес-приложениями и хранилищами контента, обеспечить поддержку нескольких вертикальных и горизонтальных контекстов».

Oracle Content and Experience Cloud - это современная платформа для управления омниканальным контентом и рабочими процессами, а также богатым клиентским опытом для оптимизации пути клиента, вовлечения партнеров и сотрудников. Это единственное решение такого рода, предлагаемое с готовой интеграцией с локально развертываемыми и SaaS-решениями Oracle.

С помощью Oracle Content and Experience Cloud организации могут организовывать совместную работу над контентом, обеспечивать единый клиентский опыт в разнообразных интернет-каналах и централизованно управлять медиа-ориентированным хранилищем контента из одного контент-центра. Кроме того, возможности Oracle выходят за рамки типичной роли управления контентом: компания предоставляет инструменты разработки для создания цифрового опыта, которые используют каталог сервисов для подключения данных и требуют минимального объема программирования.

Копия отчета Gartner «2018 “Magic Quadrant for Web Content Management» доступна здесь.