Сооснователь BitClave запустил проект по портфельным инвестициям для криптовалюты MultiToken

Сооснователь BitClave (проект собрал $25, $5 млн) Василий Трофимчук совместно с командой разработчиков запускают MultiToken Protocol — инструмент, который с помощью смарт-контрактов Ethereum позволяет объединять криптотокены пользователя в автоматически ребалансируемые инвестиционные портфели и создавать торгуемые децентрализованные инвестиционные фонды.

Как следует из названия проекта, MultiToken дает инвестору возможность разместить свои многочисленные токены в одной «корзине» — специальном смарт-контракте, который «запомнит» выбранное процентное соотношение токенов и будет его поддерживать посредством автоматической ребалансировки.

В то же время MultiToken позволяет и возможность управляемой балансировки — владелец смарт-контракта сможет постоянно менять пропорциональный состав своего портфеля для достижения максимальной выгоды. Предусмотрена и возможность создания полностью самоуправляемого токена: все решения о балансировке принимаются владельцами токена с помощью голосования.

Благодаря технологическому решению MultiToken Protocol опытные управляющие получают возможность создавать свои децентрализованные фонды и либо развивать их в соответствии со своей уникальной стратегией, либо делать их децентрализованными автономными организациями (DAO).

Пользователи, не имеющие опыта в управлении криптоинвестициями, могут приобрести любой «мультитокен», созданный профессиональным инвестором и показывающий наиболее привлекательные с их точки зрения результаты, — «мультитокены» совместимы со стандартом ERC20, поэтому их можно свободно перемещать, продавать и покупать. На децентрализованном маркетплейсе проекта, на котором даже необязательно регистрироваться, или на любой децентрализованной бирже пользователь из любой точки планеты выбирает фонд, отправляет любую сумму на соответствующий смарт-контракт и получает «мультитокен», который на 100 % обеспечен токенами определённым образом организованного портфеля.

Стоимость полученного «мультитокена» никогда не может быть ниже цены токенов, входящих в данный портфель. В любой момент «мультитокен» можно отправить назад на соответствующий смарт-контракт и получить эквивалентную сумму в токенах, входящих в портфель, или в токенах Ethereum. «Мультитокен» можно хранить на любом криптокошельке в сети Ethereum и продать в любой момент для извлечения максимальной прибыли.

«Как и в случае с традиционными финансовыми вложениями, в криптоинвестициях главное — грамотная диверсификация активов. Однако в отличие от “фиатных” инвесторов, криптоинвесторы сталкиваются с чрезвычайно волатильным рынком, в рамках которого сложно поддерживать сбалансированный портфель активов, а также с отсутствием проверенных и надёжных фондов, которым можно было бы поручить эту задачу, или с множеством административных и иных барьеров, не позволяющих быстро и легко стать участником того или фонда. Наш проект решает все эти проблемы: любой инвестор может либо максимально просто сформировать свой портфель активов и создать свой торгуемый децентрализованный фонд (аналогично традиционным ETF-фондам), либо столь же легко приобрести частичку другого криптовалютного ETF-фонда, созданного экспертами в области криптоинвестиций», — сказал Антон Буков, сооснователь и главный блокчейн-инженер MultiToken, впервые разработавший проект в рамках хакатона BankexFoundation, который он в итоге благодаря этой идее и выиграл.

Буков — IT-специалист с 15-летним опытом, многократный победитель хакатонов мирового уровня, блокчейн-евангелист. Другой сооснователь проекта — Василий Трофимчук, CEO MultiToken. Трофимчук — опытный предприниматель, много лет возглавляющий компании в сфере информационных технологий и блокчейна, основатель ряда успешных стартапов. Сооснователь блокчейн-проекта BitClave, собравшего 25,5 млн долларов США за первые 32 секунды своего ICO.

В третьем квартале 2018 года MultiToken выпустил альфа-версию, в рамках которой пользователям стала доступна возможность приобретения готового «мультитокена», созданного профессиональным криптофондом, за одну транзакцию, используя валюту Ethereum в качестве платёжного средства. В августе появится функция продажи «мультитокена» в ходе транзакции, а ещё через несколько месяцев пользователи платформы уже смогут создавать персонализированные «мультитокены», размещая в них любые токены в любом процентном соотношении. Также до конца года планируется запуск децентрализованного маркетплейса, а в начале 2019 года — размещение наиболее успешных «мультитокенов» на крупнейших криптобиржах с целью популяризации проекта.