«Яндекс» подготовит менеджеров по продукту

«Яндекс» объявил об открытии набора в «Школу продакт-менеджеров». Она рассчитана на тех, кто уже пробовал себя в этой роли, занимался управлением проектами или предпринимательством. За четыре месяца слушатели смогут улучшить свои навыки и получить знания, необходимые для создания и развития успешных продуктов. Обучение в Школе бесплатное, набор завершится в середине сентября.

«Продакт-менеджер — важный человек в команде. Именно он определяет, какой продукт нужен рынку и каким он должен быть. Это новая профессия, поэтому таких специалистов почти нигде не готовят. Особенность нашей программы в том, что мы объединили подход учебных курсов и акселераторов и собрали лучших экспертов в этой области — не только из Яндекса. Это позволит нам подготовить сильных специалистов, которые сейчас очень нужны рынку», — сказала Екатерина Грачева, руководитель Школы.

Слушателей ждут лекции и мастер-классы экспертов Яндекса и представителей других IT-компаний из разных стран, независимых консультантов, преподавателей российских и зарубежных вузов. Они расскажут обо всех этапах работы над продуктом — от идеи его создания до оценки бизнес-результата, продвижения и дальнейшего развития. Слушатели будут учиться анализировать рынок, проверять гипотезы, разрабатывать стратегию развития продукта, доносить свои идеи до других и работать в команде.

Изучение теории будет идти параллельно с проектной работой. В небольших командах участники пройдут все этапы работы над продуктом. В качестве тем им будут предложены реальные бизнес-задачи Яндекса. К каждой команде будет прикреплён трекер — человек, который помогает на всех этапах, направляет и контролирует. В роли трекеров выступят специалисты, за плечами которых богатый опыт работы в ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив) и других акселераторах. В финале команды представят свои проекты на суд экспертов.

Набор слушателей происходит в два этапа: нужно выполнить тестовое задание и пройти интервью. Лучшие 50 кандидатов получат приглашение в Школу. Занятия начнутся в октябре. Они будут проходить в московском офисе Яндекса раз в неделю, по вечерам. Раз в месяц будет субботний интенсив и дополнительное вечернее занятие в будни. Подать заявку на обучение можно на сайте Школы.