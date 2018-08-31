В компании «Связной Трэвел» назначен новый директор

«Связной Трэвел» объявил о назначении Андрея Осинцева главой туристического сервиса объединенной компании «Связной | Евросеть» с 31 августа.

Андрей Осинцев имеет 14-летний опыт работы в маркетинге, продажах и развитии бизнеса в сфере электронной коммерции и решений для туристического бизнеса.

С февраля 2012 г. развивал проект «Связной Трэвел» в качестве коммерческого директора. Начинал свою карьеру в компании Lightsoft research (Tophotels.ru, Tourindex.ru и др.), затем работал над проектом Redigo в SUP MEDIA (livejournal, chempionat.com, gazeta.ru, quto.ru), проектом Renthome.ru (Суточно.ру) в Fastlane ventures.

Андрей специализируется на таких сферах бизнеса как управление и стратегическое развитие туристических проектов, включая запуск и вывод на рынок новых туристических услуг, коммерческую деятельность проекта и управление финансовыми потоками.

Глава туристического сервиса объединенной компании «Связной | Евросеть» Андрей Осинцев

«"Связной Трэвел" — это сильный игрок на трэвел-рынке, который из года в год сохраняет и улучшает свои операционные показатели выручки и EBITDA, несмотря на кризис в туристической отрасли. Мы продолжим фокусироваться на развитии продаж как в онлайне, так и оффлайн — теперь уже в 5500 магазинах объединенной сети "Связной | Евросеть". Развитие сервиса мы видим в применении новейших технологий, направленных на персонализацию и укрепление лояльности нашей аудитории, а также на развитии мобильной платформы "Связной Трэвел", посещаемость которой ежегодно растет на 25-30% в количественном и на 20% в денежном выражении. Мы расширим список наших партнеров и услуг, чтобы предоставить нашим клиентам самый полный ассортимент и лучший сервис для организации путешествий», — отметил директор «Связной Трэвел» Андрей Осинцев.