TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018

TP-Link представила новые устройства на выставке IFA, среди которых роутеры с поддержкой стандарта 802.11ax, новые модели домашних mesh Wi-Fi систем Deco, камеры безопасности, новое поколение Wi-Fi ламп для умного дома, а также концепт телефона-проектора и возможность познакомиться с последними моделями смартфонов своего бренда Neffos.

Трехдиапазонный игровой роутер Archer AX11000 с поддержкой стандарта Wi-Fi нового поколения 802.11ax: Wi-Fi роутер Archer AX11000 и младшая модель Archer AX6000 будут востребованы там, где классические роутеры уже исчерпали свои возможности. Благодаря поддержке нового стандарта беспроводной передачи данных 802.11ax, обеспечивsающего скорость Wi-Fi соединения до 11 Гбит/с, эти роутеры позволяют загружать видео в формате 4K за считанные секунды.

Модели линейки Archer AX способны подключать еще больше клиентов, чем это могут сделать современные роутеры – что призвано удовлетворить требования к сетевому подключению в условиях постоянного роста числа устройств. Оба устройства обладают поддержкой Amazon Alexa и IFTTT.

Archer AX11000. Эта модель предназначена для создания требовательных Wi-Fi зон, в том числе ориентированных на многопользовательские онлайн-игры. Трехдиапазонный игровой роутер Archer AX11000 создан на базе мощного четырехъядерного 64-битного процессора, работающего на частоте 1,8 ГГц. Он обладает тремя дополнительными сопроцессорами и обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 10 755 Мбит/с. В игровом режиме (Gaming Mode) Archer AC11000 отдает приоритет игровому трафику, позволяя профессиональным геймерам всегда быть на шаг быстрее своих соперников.

Цены и дата запуска Archer AX6000 и Archer AX11000 будут объявлены позднее.

Камеры безопасности «Kasa» для установки внутри помещений и на улице. TP-Link расширяет продуктовое семейство Kasa и представляет первую камеру для установки на улице – Kasa Cam Outdoor (KC200). Камера поддерживает разрешение 1080p (Full HD) и позволяет вести наблюдение в условиях полной темноты на расстоянии до семи метров.

Камера Kasa Cam (KC120), как и уличная модель, может реагировать на звуки, движение и вести прямую потоковую трансляцию через бесплатное мобильное приложение «Kasa». Приложение «Kasa» предоставляет доступ ко всем видео, сделанным за последние 48 часов, через облачный сервис Kasa Care. Для пользователей, которые хотят хранить видео до 30 дней, компания TP-Link намерена в 2019 году запустить дополнительный сервис по подписке. В дополнение к уже имеющейся линейке TP-Link также будет демонстрировать прототипы своих умных Wi-Fi ламп нового поколения (KL110/KL120/KL130).

Новые устройства в линейке домашних mesh Wi-Fi систем Deco. Для организации высокоскоростного Wi-Fi по всему дому обычно требуется установка дополнительных устройств, расширяющих покрытие – усилителей сигнала (Range Extenders) или адаптеров, работающих от линии электропередачи (Powerline Adapters). На предстоящей выставке TP-Link продемонстрирует новые комплексные решения для развертывания интеллектуальных Wi-Fi mesh сетей на площади до 600 м2 – устройства серии Deco.

Модель Deco M9 Plus помимо Wi-Fi и Bluetooth поддерживает протокол беспроводной передачи данных ZigBee для подключения устройств «умного дома». Каждый модуль Deco M9 Plus способен работать со множеством устройств «умного дома», в том числе с лампами, выключателями, замками, датчиками и термостатами – без необходимости приобретения специализированного центра управления «умным домом».

Модель Deco P7 является первой домашней системой mesh Wi-Fi, которая поддерживает Powerline – технологию передачи данных по электрической сети – и позволяет создавать сеть, используя домашнюю электропроводку вместо прокладывания сетевых кабелей.

Для пользователей, которым необходимо более бюджетное решение, TP-Link представит еще две модели: Deco M4 и Deco M3. Ожидается, что они будут запущены в начале 2019 года и будут отличаться от уже имеющихся моделей дизайном, скоростью передачи данных и ценой.

OC200 и централизованное облачное управление точками доступа для бизнеса. В рамках линейки точек доступа для бизнеса Omada TP-Link представит программный контроллер OC200 с поддержкой облачного управления. С помощью Omada OC200 сетевые администраторы смогут централизованно управлять множеством точек доступа EAP корпоративного класса через удобный облачный веб-интерфейс. OC200 устраняет необходимость в масштабных аппаратных контроллерах или серверах, значительно снижая затраты на IT-инфраструктуру в компании. Всеми подключёнными к облаку контроллерами и точками доступа можно управлять удалённо – благодаря бесплатной облачной системе управления.

Смартфоны Neffos. Компания TP-Link представила на выставке три новых смартфона под брендом Neffos, а также продемонстрирует концепт смартфона P1, совмещающего в себе функции лазерного мини-проектора. Интегрированный проектор позволяет проецировать HD-контент со смартфона на экран на расстоянии до пяти метров.

Новая модель Neffos X9 оснащена сдвоенной камерой и экраном FullView, а также выполнена в стильном корпусе из поликарбоната. Среди других особенностей можно отметить поддержку функции распознавания лиц, две SIM-карты и хранилище объемом 32 ГБ, которое можно расширить до 128 ГБ с помощью карты microSD.

Новые смартфоны линейки «C» (модели C9 и C9A) оснащены большими FullView дисплеями, которые обеспечивают комфорт при просмотре видео. Устройства построены на базе операционной системы Android 8.1 Oreo и поддерживают множество полезных функций для повседневного использования.