«Ростелеком» начал продажи PaaS-услуги «ВидеоСервер» на базе VideoMost

Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявила о подписании с «Ростелекомом» контракта, на базе которого «Ростелеком» начал продажи услуги PaaS (Platform as a Service) «ВидеоСервер» на базе продукта VideoMost государственным и корпоративным заказчикам. Предложение от «Ростелекома» является, по данным компании, уникальным для России и сейчас не имеет аналогов в РФ среди операторских продуктов и сервисов.

PaaS-услуга «Видеоcервер» дает заказчикам возможность владеть серверами, размещенными в ЦОД «Ростелекома», на которых предустановлен программный продукт VideoMost, с помесячной оплатой и жестким SLA от «Ростелекома», который будет отвечать за обслуживание этих аппаратных серверов, вместе с софтом. PaaS-услуга «ВидеоСервер» дает заказчикам возможность интегрировать ранее закупленное ими ВКС-оборудование и телефонию вместе с облачным ВКС сервисом в единую коммуникационную систему.

В отличие от облачных ВКС-сервисов предлагаемых операторами, аппаратных решений известных вендоров и программных ВКС имеющихся в арсенале интеграторов, «Видеоcервер» наиболее полно соответствует сервисной модели, «Ростелеком» берет на себя не только организацию, но и обслуживание системы видеосвязи при этом клиент сохраняет возможность самостоятельного управления ресурсами сервера.

По оценкам Spirit, годовой оборот рынка ВКС достигает 13 млрд руб. и несколько тысяч ВКС-терминалов в год. При этом большинство из обладателей этих устройств не располагают собственными ВКС-серверами для организации больших видеоконференций и, следовательно, являются потенциальными клиентами этой услуги.

«Используя облачный сервис «Видеосервер» клиенты «Ростелекома» могут объединить ранее купленное оборудование для студий видеоконференсвязи, стационарные телефоны, рабочие компьютеры и смартфоны сотрудников в единую защищенную коммуникационную систему. «Видеосервер» может быть доступен, как из сети Интернет, так и из корпоративной сети передачи данных клиента. При этом организация услуги и ее техническое сопровождение обеспечивает «Ростелеком», позволяя клиентам сэкономить на приобретении оборудования и программного обеспечения, а также на услугах ИТ специалистов», – отметил Данила Бурметьев, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегментов «Ростелекома».

Новый контракт является продолжением стратегического партнерства Spirit и «Ростелекома», которое началось в 2012 г. Уже в течение 6 лет «Ростелеком» предлагает отечественным предприятиям облачную услугу «Web-конференции» на основе программного сервера VideoMost под собственным брендом.

Услугой пользуются все сегменты рынка: от гос учреждений и крупных холдингов до небольших СМБ компаний, ее подключают региональные органы власти, образовательные, медицинские учреждения, частный бизнес и др. На сегодняшний день Ростелеком является провайдером крупнейшего облачного ВКС сервиса в России и обслуживает более 2000 государственных и корпоративных клиентов в различных регионах РФ.

Отечественный программный сервер VideoMost (продукт находится в гос реестре ПО Министерства Цифрового Развития) успешно решает задачу импортозамещения и дополнения зарубежных аппаратных ВКС решений от Cisco, Polycom, Avaya, Huawei и др., а также Microsoft Skype. VideoMost поддерживает множество мировых стандартов связи и популярных открытых протоколов, включая H.323, H.239, SIP, BFCP, H.264, G.7xx, XMPP, WebRTC и др, что позволяет использовать VideoMost совместно, в одной организации, в одной конференции, с ВКС продуктами иностранных производителей, уже закупленными российскими организациями ранее, включая Microsoft Skype.

Заказчики, использующие ранее закупленное ВКС-оборудование, теперь могут воспользоваться новой PaaS-услугой Ростелеком «ВидеоСервер, которая позволяет подключать конференц-залы, студии телеприсутствия, рабочие места руководителей с аппаратными ВКС в единую систему бизнес-коммуникаций; интегрироваться со своей офисной телефонией для гибридной видео-аудио конференции; задействовать свои службы каталога Active Directory/LDAP; использовать защищенные VPN-каналы; при помощи развитого API добавить видеокоммуникации в свои информационные системы и бизнес-процессы уже существующей структуры, реализуя, таким образом, концепцию WCC (Workstream Communications & Collaboration).

Новый PaaS-сервис удовлетворяет всему спектру требований к современной корпоративной системе видеоконференцсвязи для государственных и коммерческих организаций, в частности не только функционально-технической, но и экономической модели: за счет перевода CAPEX в OPEX и периодических платежей. Т.е. серверы не надо покупать, а можно ежемесячно оплачивать сервис.

«Ростелеком уже много лет успешно использует программный сервер VideoMost и предоставляет ВКС-услуги самого высокого класса корпоративным и государственным заказчикам. Мы рады, что PaaS-услуга «ВидеоСервер» открывает клиентам новые возможности и усиливает позиции Ростелекома, как лидера в сегменте операторских сервисов для корпоративных пользователей» – сказал Андрей Свириденко, председатель правления Spirit.