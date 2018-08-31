Продажи Samsung Galaxy Note 9 стартуют в России. Цены

Samsung Electronics объявила о старте продаж нового флагманского смартфона Galaxy Note 9. С 31 августа 2018 года устройство доступно в официальном онлайн-магазине Samsung, розничных магазинах Samsung, а также у партнеров компании на всей территории России.

Как самое современное устройство в линейке, Galaxy Note9 гарантирует скорость, мощность и высокую производительность, открывая для пользователей неограниченные возможности для работы и развлечений.

Новый флагманский смартфон получил ряд инновационных технологий, помогающих пользователям решать повседневные задачи с максимальной продуктивностью. Самый мощный аккумулятор в истории серии Galaxy Note с емкостью 4000 мАч, что обеспечивает его работу без подзарядки в течение 24 часов.

Объем встроенной памяти устройства 128 ГБ или 512 ГБ и возможность использования дополнительных MicroSD-карт памяти увеличивает емкость для хранения информации на смартфоне до 1 Тб.

Новое электронное перо S Pen с Bluetooth Low-Energy (BLE) - не только удобный инструмент для рукописного ввода информации и использования приложений, но и пульт дистанционного управления смартфоном.

Умная камера с встроенными функциями на базе технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа изображения.

Линейка Samsung Galaxy Note предназначена для продвинутых пользователей смартфонов.

Смартфоны Samsung Galaxy Note 9 представлены в России по рекомендованным ценам 69 990 руб. за версию с 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной памяти или 89 990 руб. за версию с 512 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти.