Nokia назначила нового генерального директора компании в России

Nokia объявила о назначении Рашида Исмаилова генеральным директором компании Nokia в России. На этой должности Рашид Исмаилов будет отвечать за управление деятельностью Nokia и реализацию стратегии, направленной на дальнейшее укрепление позиций компании в России.

Рашид обладает более чем 20-летним опытом успешной работы на ответственных постах в крупных государственных и бизнес-структурах отрасли телекоммуникаций, специализируясь в таких областях, как развитие бизнеса, формирование стратегии, управление продажами, а также регулирование отрасли.

Рашид работал в Nokia Siemens Networks в 2005-2010 гг., возглавляя сервисное бизнес-подразделение компании в России.

На новой должности Рашид Исмаилов продолжит укреплять позиции Nokia в России, в том числе за счет развития перспективных направлений сотрудничества как с уже существующими, так и с новыми заказчиками, включая сервис-провайдеров, государственные структуры и крупные корпорации. Рашид будет представлять интересы Nokia при взаимодействии с отраслевыми, государственными и регулирующими структурами в России.

Одновременно Рашид возглавляет сервисное бизнес-подразделение компании Nokia в регионе Восточная Европа.

Деметрио Руссо, вице-президент компании Nokia в регионе Восточная Европа: «Я очень рад назначению Рашида, которое усилит управленческую команду Nokia в России. Уверен, что обширный опыт Рашида, глубокое знание рынка и профессиональные навыки будут способствовать дальнейшему укреплению позиций Nokia в России и развитию отношений с заказчиками компании».

Рашид Исмаилов отметил: «Я рад возглавить Nokia в России. Я буду использовать свои знания отрасли и рынка, опыт работы в области продаж и управления людьми, чтобы вместе с командой продолжить развитие бизнеса компании в России».

Рашид Исмаилов занимал ряд ответственных постов в крупных государственных и бизнес-структурах телекоммуникационной отрасли. До назначения на должность генерального директора Nokia в России, Рашид занимал должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Рашид занимает пост председателя Совета Международного союза электросвязи (МСЭ).

Рашид окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (1998 г.) и Московский государственный технический университет «МАМИ» по специальности «Экономика и управление на предприятии» (2007 г.). Рашид женат и имеет четырех детей.